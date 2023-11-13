Украинцев предостерегают от аферы, жертвами которой становятся мужчины

Как мужчин разводят на деньги в Украине

По словам ведущей программы Елены-Кристины Лебедь, в эту пикантную аферу "попадает множество мужчин", потому что этот обман от якобы агентства "Муж на час".

"В любом мессенджере может прийти сообщение от представительницы такой компании, в котором сказано, что состоятельные женщины готовы платить за разные интимные услуги. Так можно заработать четыре-пять тысяч гривен всего за сутки", - говорит Лебедь.

Если мужчина начинает коммуникацию, афера переходит в Telegram.

"Дальше условие одно: зарегистрировать анкету в агентстве за 300 гривен. И это действительно главная цель этой мошеннической схемы. Как только жертва платит деньги за анкету в несуществующем агентстве, ее блокируют", - объясняет эксперт по аферистам.

Но Елена-Кристина узнала о модификации этой аферы.

"Если жертву не блокируют, а продолжают обман, то мужчина может "влететь" не на 300, а на одну, две или пять тысяч гривен”, - говорит телеведущая.

Как действуют аферисты

После регистрации жертве предлагают разных женщин, которые обращаются за услугами в эту псевдокомпанию.

Далее, во время телефонного звонка, работница обсуждает с мужчиной все пожелания клиентки. Привлекают его большим гонораром. Говорят, что за каждую дополнительную услугу, которая есть среди предпочтений заказчицы, начисляется отдельная сумма в долларах. Это крючок!

Если мужчина соглашается на встречу, ее планируют. И прямо перед ней появляется еще один момент.

Женщина-заказчица будто бы не успевает забрать новое красивое белье на почте. Так что представительница несуществующего агентства просит мужчину-жертву сделать это. И при этом оплатить сумму покупки в размере 1500 гривен по наложенному платежу.

Конечно, эти деньги уходят аферисту, а мужчина остается и без гонорара от женщины-заказчицы, и без собственных денег.

300 гривен за регистрацию в несуществующем агентстве и 1500 за несуществующую посылку на почте…

"Берегите свои деньги и не попадайте в сеть аферистов!" - призывает Лебедь.