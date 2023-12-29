Украинцев предупреждают о заразной и опасной болезни. Как ее распознать?
В Киеве призвали вакцинировать детей, чтобы предотвратить вспышку кори. Эта болезнь очень опасна, поскольку может повлечь за собой осложнения, инвалидность или даже смерть.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава в Facebook рассказывает, как вовремя распознать корь и что делать в таком случае.
Почему корь опасна
Корь легко распространяется воздушно-капельным путем: при кашле и чихании, тесных личных контактах, взаимодействии с поверхностью, где есть вирус.
Однако больной корью становится заразным за несколько дней до появления сыпи и может распространять инфекцию.
Симптомы кори
От момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит 7-14 дней. Это инкубационный период, во время которого никаких признаков заболевания нет.
Начальные признаки заболевания напоминают симптомы простуды:
- повышение температуры
- головная боль
- насморк
- сухой кашель
- увеличение лимфоузлов
- за день-два появляются покраснение глаз и слезотечение, возможны гнойные выделения.
- диарея
- рвота
На 4-5 день болезни на теле начинают появляться красные высыпания. Они начинаются с кожи головы и лица, а затем распространяются на все тело.
Что делать, если есть подозрение на корь
В Минздраве отмечают, что специфического лечения против кори на сегодняшний день нет. Единственный безопасный и эффективный способ предотвратить распространение этого заболевания - это вакцинация.
Для того чтобы уменьшить количество зараженных:
- оставайтесь дома
- избегайте контактов с другими людьми
- сообщите своему врачу
- четко следуйте указаниям врача
- предупредите о подозрении на корь всех людей, с которыми вы контактировали в последние дни. Если заболел ребенок, сообщите администрации школы или садика.
Если контактные люди не вакцинированы от кори, им нужно сделать экстренную прививку от этой болезни у семейного врача.
Кроме того, им также нужно некоторое время побыть на карантине, они могут быть уже инфицированными и заражать других.
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