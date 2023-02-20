Українців попереджають про масштабну атаку російських ботів: що відомо

Що відомо про нову масову атаку

"Попереджую - зі вчорашнього дня (18 лютого - ред.) і зараз йде здоровенна бот-атака через Telegram-канали з пропозиціями "відмазати" вас від військкомату і закликами "не ставати м’ясом". У постах українська мова. Можливий збір даних, можливо гірше. Не ведіться, то росіяни", - пише експертка.

Також Захаренко додає, що це величезна бот-атака - тисячі акаунтів з фотками зі стоків публікують сотні постів щохвилини, всі однакові.

"Хтось вклав великі гроші в цю атаку, дуже масова, так просто це не буває. А для чого вона цього разу - я не знаю", - повідомила Олена.

Користувачі Facebook припускають, що таким чином росіяни хочуть виманити гроші в українців за начебто "гарантію", що їх чи їхніх близьких точно не заберуть на війну й не відправлять у гарячі точки на фронт. Скоріш за все, далі ці кошти використають на потреби армії окупантів.

Також це може бути ще одним варіантом психологічного тиску та залякування цивільного населення.

Що робити при отриманні таких повідомлень

Якщо отримали повідомлення із подібним змістом, варто сповістити про це правоохоронців. У жодному разі не можна відправляти свої персональні дані чи кошти.

Зв'язатись із працівниками Департаменту кіберполіції, можна надіславши заяву на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Або за телефоном - 0 800 50 51 70 (понеділок - п’ятниця з 09:00 до 18:00).

Також повідомити про правопорушення, можна за формою зворотного зв’язку на сайті - для цього перейдіть за цим посиланням. Заповніть необхідні дані та натисніть "надіслати".