Украинцев предупреждают о масштабной атаке российских ботов: что известно

Что известно о новой массовой атаке

"Предупреждаю - со вчерашнего дня (18 февраля - ред.) и сейчас идет здоровенная бот-атака через Telegram-каналы с предложениями "отмазать" вас от военкомата и призывами "не становиться мясом". В постах украинский язык. Возможен сбор данных, возможно хуже. Не ведитесь, это россияне", - пишет эксперт.

Также Захаренко добавляет, что это огромная бот-атака - тысячи аккаунтов с фотками со стоков публикуют сотни постов ежеминутно, все одинаковы.

"Кто-то вложил большие деньги в эту атаку, очень массовая, так просто это не бывает. А для чего она в этот раз - я не знаю", - сообщила Елена.

Пользователи Facebook предполагают, что таким образом россияне хотят выманить деньги у украинцев за якобы "гарантию", что их или близких точно не заберут на войну и не отправят в горячие точки на фронт. Скорее всего, дальше эти средства используют на нужды армии оккупантов.

Также это может быть еще одним вариантом психологического давления и запугивания гражданского населения.

Что делать при получении таких сообщений

Если вы получили сообщения с подобным содержанием, следует поставить известность об этом правоохранителей. Ни в коем случае нельзя отправлять свои персональные данные или денежные средства.

Связаться с работниками Департамента киберполиции, можно отправив заявление по электронному адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Или по телефону - 0 800 50 51 70 (понедельник - пятница с 09:00 до 18:00).

Также сообщить о правонарушениях, можно по форме обратной связи на сайте - для этого перейдите по этой ссылке. Заполните необходимые данные и нажмите "Отправить".