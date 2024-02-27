Украинцев предупредили о "весеннем" штрафе. За какое нарушение придется заплатить тысячи гривен
С приходом весны многие украинцы готовят свои усадебные участки и поля к новому сезону, часто эти работы сопровождаются поджогом сухой травы. Но за такие действия законом предусмотрен штраф от 3060 до 6120 грн.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.
Какие штрафы предусмотрены за поджог травы
"Не успел с земли сойти снег, как уже горит сухостой. В последние дни в разных областях Украины участились возгорания на открытых территориях. Так, только за прошедшие сутки в Днепропетровской области произошло 56 пожаров в экосистемах, общая площадь которых достигала более 48 га", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Донецкой области ликвидировано 19 пожаров в природных экосистемах и на открытой территории, огнем уничтожено более 38 гектаров сухой растительности. В Кировоградской области спасатели 5 раз выезжали на тушение пожаров сухостоя, выгорело более 2 тыс. кв. м.
Также в Харьковской области ликвидировано 16 пожаров, Винницкой области - 4 пожара, Запорожье - 5 пожаров в природных экосистемах.
Из-за поджога сухой травы могут пострадать животные и птицы (фото: ГСЧС)
"Часто причинами возгораний становится хозяйственная деятельность граждан, ведь с повышением температуры воздуха люди начинают упорядочивать свои дома и сжигать сухую траву", - говорят в ГСЧС.
Спасатели призвали украинцев бережно относиться к земле и природе, соблюдать правила пожарной безопасности и обязательно помнить, что экосистемы являются домом для животных и птиц, которые могут пострадать.
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