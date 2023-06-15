Українців попередили про появу небезпечної риби на ринках: що відомо

Підрив росіянами Каховської ГЕС має катастрофічні наслідки для багатьох сфер. Зокрема, зараз гостро повстало питання про поширення інфекційних хвороб у затоплених районах. Це стосується і риби, яку купувати на ринках дуже небезпечно.
Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Риба, яка продається на ринках не лише в Херсонській області, а і регіонах басейну Дніпра може бути дуже небезпечною.
Вона може містити збудники інфекційних захворювань, у тому числі ботулізму (який може бути смертельним), паразитів та небезпечні хімічні речовини.
Таку рибу категорично не можна вживати в жодному вигляді (солена, сушена, варена, смажена).
У міністерстві закликають не наражатися на небезпеку, адже жоден зі способів приготування не зробить її безпечною для вас.
Щоб вибрати безпечний продукт, необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:
Реалізація живої риби має проводитись виключно з дотриманням ветеринарно-санітарних вимог, а саме: