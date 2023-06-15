Украинцев предупредили о появлении опасной рыбы на рынках: что известно

Подрыв россиянами Каховской ГЭС чреват катастрофическими последствиями для многих сфер. В частности, сейчас остро встал вопрос о распространении инфекционных заболеваний в затопленных районах. Это касается и рыбы, которую покупать на рынках очень опасно.
Об этом сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.
Рыба, которая продается на рынках не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна Днепра может быть очень опасной.
Она может содержать возбудители инфекционных заболеваний, включая ботулизм (который может быть смертельным), паразиты и опасные химические вещества.
Такую рыбу категорически нельзя употреблять ни в каком виде (соленая, сушеная, вареная, жареная).
В министерстве призывают не подвергаться опасности, ведь ни один из способов приготовления не сделает ее безопасной для вас.
Чтобы выбрать безопасный продукт, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
Реализация живой рыбы должна проводиться исключительно с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, а именно: