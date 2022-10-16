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Українців попередили про небезпечні консерви: названо виробника

Фото: Українців попередили про небезпечні консерви (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

В Україні виявили небезпечні рибні консерви, через які було зафіксоване отруєння, спричинене гістаміном.

Про це попередили у Держпродспоживслужбі Київської області.

"Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області інформує щодо надходження інформаційного повідомлення, отриманого по системі швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) від 01 вересня 2022 року № 2022.4907-fup 10, стосовно надходження повідомлень щодо харчового захворювання, спричиненого гістаміном", - йдеться в повідомленні.

Проблеми зі здоров'ям трапилися через споживання тунця від одного
й того ж постачальника, що експортувався з Іспанії.

Експортер: Frime S.A.U., Spain до України, імпортер: ТОВ "ОДІСЕЙ ЛЮКС", Київська область.

Якщо ви виявили такий продукт на полицях магазину, зверніться до Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області, (044) 406-38-13, (044) 406-09-37.

Зазначимо, що рибні консерви входять до переліку рекомендованих джерел білка, Омега-3 поліненасичених жирних кислот і кальцію (якщо риба з "цукровими" кістками, і ви їх теж їсте).

Рибні консерви, які зроблені на виробництві, добре запаяні, будуть безпечні. Проте перед споживанням обов'язково перевірте дату, і переконайтеся, що жестянка не здута.

Раніше ми писали, чи можна їсти позаторішнє варення.

Також читайте, як відрізнити корисні консерви від шкідливих.

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