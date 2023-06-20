Українців попередили про хворобу, яка зустрічається в чоловіків і жінок

Багато хто вважає, що на хвороби з незгортанням крові хворіють лише чоловіки. Тому можна не звертати уваги на тривалі кровотечі, які виникають у дівчат чи жінок. Однак, це не правда.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України в Telegram .

Яка хвороба зустрічається у жінок та чоловіків

Фахівці кажуть, що хвороба Віллебранда зустрічається як у жінок, так і чоловіків. Це спадкове захворювання крові, для якого характерні спонтанні кровотечі, як при гемофілії.

Тому дуже важливо мамам дівчат та жінкам звертати увагу свого педіатра чи сімейного лікаря на спонтанні або тривалі кровотечі.

Основні симптоми

До симптомів хвороби Віллебранда експерти віднесли:

тривалі постравматичні кровотечі

часто тривалі носові кровотечі

кровоточивість ясен при прорізуванні зубів

утворення значної кількості синців без травматизації

утворення значних постравматичних гематом

тривалі ясні менструальні кровотечі у дівчат (від 7 до 14 років)

Які аналізи здати

Сімейний лікар може запідозрити захворювання. Для цього лікарю потрібно знати сімейний анамнез та бачити результати загального аналізу крові та коагулограми - це набір показників крові, що вказує на процес згортання.

Зробити такі аналізи можна безкоштовно, маючи електронне направлення.

Де отримати лікування безкоштовно

Для запобігання спонтанних кровотеч внутрішньовенно вводять ін’єкції фактору згортання крові. При постійному профілактичному введенні препаратів пацієнти можуть вести повноцінний спосіб життя і уникають ризику інвалідизації.

Лікування та медичний супровід на всіх етапах є безоплатним за Програмою медичних гарантій. Дороговартісними препаратами пацієнтів забезпечує держава через централізовані закупівлі.

Пацієнт може отримати медичну допомогу в гематолога у медзакладах, що мають договір з НСЗУ на амбулаторну допомогу. Лікар допомагає контролювати стан органів та систем, які найчастіше уражаються. У 80% це - суглоби.

Якщо це дівчина чи жінка з хворобою Віллебранда, то лікар буде рекомендувати також спостереження у гінеколога.

Однак, якщо пацієнту потрібна госпіталізація чи операція, ця медична допомога також є безкоштовною.