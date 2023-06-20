Украинцев предупредили о наследственной болезни, вызывающей сильные кровотечения

Многие считают, что болезнями с несвертыванием крови болеют только мужчины. Поэтому можно не обращать внимания на длительные кровотечения, возникающие у девушек или женщин. Однако это не правда.

Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины в Telegram .

Что известно о болезни

Специалисты говорят, что болезнь Виллебранда встречается как у женщин, так и у мужчин. Это наследственное заболевание крови, для которого характерны спонтанные кровотечения, как при гемофилии.

Поэтому очень важно мамам девушек и женщин обращать внимание своего педиатра или семейного врача на спонтанные или длительные кровотечения.

Основные симптомы

К симптомам болезни Виллебранда эксперты отнесли:

длительные постравматические кровотечения

часто продолжительные носовые кровотечения

кровоточивость десен при прорезывании зубов

образование значительного количества синяков без травматизации

образование значительных постравматических гематом

длительные ясные менструальные кровотечения у девочек (от 7 до 14 лет)

Какие анализы сдать

Семейный врач может заподозрить заболевание. Для этого врачу нужно знать семейный анамнез и видеть результаты общего анализа крови и коагулограммы - это набор показателей крови, указывающий на процесс свертывания.

Сделать такие анализы можно бесплатно, имея электронное направление.

Где получить лечение бесплатно

Для предотвращения спонтанных кровотечений внутривенно вводят инъекции фактора свертывания крови. При постоянном профилактическом введении препаратов пациенты могут вести полноценный образ жизни и избегать риска инвалидизации.

Лечение и медицинское сопровождение на всех этапах является бесплатным по Программе медицинских гарантий. Дорогими препаратами пациентов обеспечивает государство через централизованные закупки.

Пациент может получить медицинскую помощь у гематолога в медучреждениях, имеющих договор с НСЗУ на амбулаторную помощь. Врач помогает контролировать состояние наиболее часто поражаемых органов и систем. В 80% это - суставы.

Если это девушка или женщина с болезнью Виллебранда, то врач будет рекомендовать также наблюдение у гинеколога.

Однако, если пациенту нужна госпитализация или операция, эта медицинская помощь также является бесплатной.