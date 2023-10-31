Українців у листопаді очікують магнітні бурі: названо дати сильних ударів

У листопаді 2023 року на нас чекає кілька магнітних бур. Вони прогнозуються різного рівня інтенсивності. За словами вчених, пік сонячної активності припаде на початок і кінець місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.
Сильні магнітні бурі очікуються у такі числа – 1, 13, 14, 18, 19 та 22 листопада.
Геомагнітна буря середньої інтенсивності планується 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25 та 26 листопада.
Слабка буря відбудеться 8, 9, 10, 11, 12, 23, 29 та 30 листопада.
Якщо ви метеозалежні і в дні магнітних бур відчуваєте погіршення самопочуття, то медики зазвичай дотримуються загальних рекомендацій:
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