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Украинцев в ноябре ожидают магнитные бури: названы даты сильных ударов

Когда в ноябре ожидать магнитных бурь (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В ноябре 2023 года нас ожидает несколько магнитных бурь. Они прогнозируются разного уровня интенсивности. По словам ученых, пик солнечной активности придется на начало и конец месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.

Календарь магнитных бурь на ноябрь 2023 года

Сильные магнитные бури ожидаются в такие числа - 1, 13, 14, 18, 19 и 22 ноября.

Геомагнитная буря средней интенсивности планируется 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25 и 26 ноября.

Слабая буря  произойдет 8, 9, 10, 11, 12, 23, 29 и 30 ноября.

Как облегчить состояние в дни магнитных бурь

Если вы метеозависимы и в дни магнитных бурь чувствуете ухудшение самочувствия, то медики обычно придерживаются общих рекомендаций:

  • Полноценно высыпаться и достаточно отдыхать - ночной сон не менее 7-9 часов в сутки.
  • Снизить физические и эмоциональные нагрузки
  • Дышать свежим воздухом и пить достаточно воды
  • Полноценно питаться и отказаться от алкоголя, соленой и вредной пищи
  • Снизить стрессы и нагрузки
  • При необходимости - обращаться к семейному врачу

 

 

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