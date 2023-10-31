Украинцев в ноябре ожидают магнитные бури: названы даты сильных ударов

В ноябре 2023 года нас ожидает несколько магнитных бурь. Они прогнозируются разного уровня интенсивности. По словам ученых, пик солнечной активности придется на начало и конец месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
Сильные магнитные бури ожидаются в такие числа - 1, 13, 14, 18, 19 и 22 ноября.
Геомагнитная буря средней интенсивности планируется 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25 и 26 ноября.
Слабая буря произойдет 8, 9, 10, 11, 12, 23, 29 и 30 ноября.
Если вы метеозависимы и в дни магнитных бурь чувствуете ухудшение самочувствия, то медики обычно придерживаются общих рекомендаций:
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