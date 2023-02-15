Українців кличуть на роботу до Польщі: кому готові платити найбільші зарплати

Вакансії без досвіду роботи

Найпопулярніші варіанти роботи для українців, які не мають певних навичок чи професії, але є хоча б мінімальний рівень знання мови - це робота на складах, фасування товарів, робота на заводах. Вказується, що навчання відбувається швидко – буквально за кілька днів.

Наприклад, пакувальникам товарів на заводах Rafaello або Kinder пропонують від 45 000 гривень на місяць під час роботи повний робочий день.

Робота на складі інтернет-магазину Jysk (меблі та текстиль для дому, посуд) – від 34 500 до 43 000 гривень на місяць.

Робочий день – від 8 годин, 5-6 днів на тиждень. На вибір є три зміни на день – з 06:00 до 14:00, з 14:00 до 22:00, з 22:00 до 06:00. При цьому за години понад норму доплачують 50%, роботу у вихідні оплачують у 100% надбавку, дають премії за продуктивність у розмірі 15%.

Крім того, у багатьох місцях дають безкоштовне житло – кімнати на 3-4 особи або окрема, для сім'ї. Ще компенсують проїзд, а на території є їдальні, де 50% від вартості страв компенсує роботодавець.

Максимально за таку роботу у Польщі українцям платять близько 55 тисяч гривень на місяць.

Робота для професіоналів

Українці з певними професіями можуть заробляти у Польщі набагато більше. Наприклад, є вакансії для водіїв-міжнародників із зарплатою від 2400 до 3000 євро на місяць.

Приймають на роботу у Польщі українських лікарів. Лікарю-педіатру чи неонатологу, а також хірургу чи анестезіологу пропонують від 90 000 до 120 000 гривень на місяць. Є також премії за вислугу років. Працювати потрібно від 160 годин на місяць. Лікарям знадобиться не лише досвід роботи, а ще диплом та знання мови.

У приватних клініках українським лікарям пропонують від 3200 до 4500 доларів на місяць.

Працівникам у сфері IT у Польщі пропонують у середньому від 3500 до 5000 доларів на місяць – залежить від спеціалізації, досвіду роботи та знання мов. Тестувальникам у Польщі платять від 2500 до 4000 доларів на місяць.