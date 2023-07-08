Українців чекають зміни. Вони стосуються сигарет і алкоголю: що відомо

Що таке еАкциз

Контрафактні алкоголь та цигарки не тільки небезпечні, але й коштують державі великих грошей. Саме тому Міністерство цифрової трансформації взялося за розробку системи еАкциз. Це антикорупційний проект, який має на меті змінити функціонування цілої сфери.

Система працюватиме з використанням технології Track & Trace, що дозволить відстежувати маршрут усіх алкогольних і тютюнових виробів.

У такий спосіб держава отримуватиме повну інформацію про весь ланцюг постачання продукції та зможе аналізувати обсяги, які доходять до полиць магазинів.

Одним із найбільших антикорупційних кроків еАкцизу має стати обов’язкове маркування підакцизної алкогольної та тютюнової продукції для Duty Free.

За задумом Мінцифри, кожен продукт матиме електронну акцизну марку, виражену двовимірним DataMatrix-кодом. Виробники та імпортери самостійно зможуть:

генерувати електронну акцизну марку в цифровій системі простежуваності еАкциз

наносити її на кожну пляшку алкоголю чи пачку цигарок

Отже, підакцизний алкоголь та тютюнові вироби перебуватимуть на автоматичному обліку й матимуть обов’язкове цифрове маркування.

Прозора цифрова система працюватиме і на державу, і на споживача, а також прибере бюрократію для бізнесу.

Коли ініціатива запрацює

Нещодавно Верховна Рада схвалила у другому читанні та в цілому законопроект №8287. Саме він передбачає запровадження в Україні електронної акцизної марки та створення цифрової системи простежуваності еАкциз.

Автори законопроекту врахували під час розробки основні європейські норми щодо маркування та контролю за рухом тютюнових виробів. Це дозволить українським виробникам гармонійно інтегруватися з ринком Європейського Союзу та розширити свої бізнес-можливості після вступу України до складу ЄС.

Згідно з документом, система еАкциз почне діяти в Україні вже з січня 2026 року.

Планується, що ініціатива переведе облік алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет в електронний формат, спростить його та допоможе побороти корупцію.

Що зміниться для українців

Після запровадження еАкцизу, кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

Для цього достатньо буде просканувати електронну акцизну марку через застосунок "Дія" і звірити його дані:

назву

виробника

місце виробництва

магазин, де продається товар

код маркування, який можна звірити з нанесеним на марку

статус електронної акцизної марки

Якщо ж будуть знайдені якісь невідповідності, кожен охочий зможе сповістити про це державу в один клік у "Дії".

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, Україна щороку втрачає мільярди гривень через тіньовий ринок тютюну та алкоголю.

"У 2022 році кожна п’ята пачка цигарок та кожна третя пляшка алкоголю продавалися нелегально", - розповів він.

Урядовець додав, що несплата акцизного податку не лише завдає збитків, а й сприяє процвітанню корупції та контрабанди.

“Створення системи простежуваності еАкциз дозволить посилити контроль обігу тютюну й алкоголю та зекономити мільярди гривень, які підуть не на сірий ринок, а на оборону держави”, - підсумував Федоров.