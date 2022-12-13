Українці зможуть побачити найпотужніший зорепад: назвали дати

У грудні українці зможуть спостерігати неймовірне небесне явище - найпотужніший зорепад. Насолодитись метеоритним дощем можна буде навіть без спеціального обладнання.

Про це повідомили на сайті timeanddate.

Чим унікальний цей зорепад

Яскравий потік метеоритів Гемініди розпочався ще 4 грудня і триватиме до 20 грудня. За своєю потужністю він поступається лише Персеїдам, що були у серпні.

Якщо за ним спостерігати, то видається наче небесні тіла вилітають з сузір’я Близнюки. У кульмінаційний момент кількість метеорів збільшується від 50 до 200 на годину. Пік цього зорепаду відбудеться 13-15 грудня.

Гемініди пов’язані з астероїдом Фаетон 3200, а не кометами як більшість метеоритних потоків. Цей астероїд обертається навколо Сонця приблизно за 1,4 року.

Українці також зможуть насолодитись спостереженням за цим явищем. У Києві вночі 14 та 15 грудня можна буде побачити до 150 метеоритів на годину. Для цього необхідно, щоб було безхмарне небо.

Найкраще спостерігати за зорепадом на відкритій місцевості за межами населеного пункту, від якого не доходить штучне освітлення.

Це небесне явище буде видиме для жителів обидвох півкуль Землі. Зорепад Гемініди стане останнім у цьому році.

Стежити за картою метеорних потоків можна онлайн.