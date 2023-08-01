Украинцы смогут насладиться невероятным звездопадом Персеиды: когда ждать явление (видео)

Июль и август наиболее насыщенными на космические явления, поэтому совсем скоро украинцы смогут наблюдать пик звездопада Персеиды.

Что известно об этом явлении - читайте ниже в материале Styler.

Что такое звездопад Персеиды

Персеиды - это обломки кометы Свифта-Таттла. Она приближается к Земле только раз в 133 года, но через хвост кометы Земля проходит каждый год. Обломки породы, вылетевшие из ядра этой кометы, попадают в атмосферу Земли и загораются как звезды.

Именно это сияние можно увидеть в северном полушарии.

Вот так выглядит звездопад при полном отсутствии света (фото: space.com)

Когда можно увидеть поток

На самом деле звездопад уже начался 17 июля, но длится он до 24 августа. Пик потока выпадает на ночь с 12 на 13 августа.

Астрономы заявляют, что можно будет увидеть до 75 метеоров в час. Максимальное их количество может достичь 100 метеоров в час.

Как лучше рассмотреть явление

Если вы хотите снять фантастическое космическое явление, тогда вот несколько советов: