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Украинцы смогут насладиться невероятным звездопадом Персеиды: когда ждать явление (видео)

Новина українською →
Украина, Вторник 01 августа 2023 11:49
Украинцы смогут насладиться невероятным звездопадом Персеиды: когда ждать явление (видео) Где можно увидеть звездопад Персеиды (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Июль и август наиболее насыщенными на космические явления, поэтому совсем скоро украинцы смогут наблюдать пик звездопада Персеиды.

Что известно об этом явлении - читайте ниже в материале Styler.

Что такое звездопад Персеиды

Персеиды - это обломки кометы Свифта-Таттла. Она приближается к Земле только раз в 133 года, но через хвост кометы Земля проходит каждый год. Обломки породы, вылетевшие из ядра этой кометы, попадают в атмосферу Земли и загораются как звезды.

Именно это сияние можно увидеть в северном полушарии.

Украинцы смогут насладиться невероятным звездопадом Персеиды: когда ждать явление (видео)

Вот так выглядит звездопад при полном отсутствии света (фото: space.com)

Когда можно увидеть поток

На самом деле звездопад уже начался 17 июля, но длится он до 24 августа. Пик потока выпадает на ночь с 12 на 13 августа.

Астрономы заявляют, что можно будет увидеть до 75 метеоров в час. Максимальное их количество может достичь 100 метеоров в час.

Как лучше рассмотреть явление

Если вы хотите снять фантастическое космическое явление, тогда вот несколько советов:

  • ищите сияние только на западе после заката Солнца
  • используйте штатив или крепеж камеры, если он у вас есть
  • экспериментируйте с настройками камеры: автоматический режим, профи, разная экспозиция, разное ISO, разная диафрагма и т. д.
  • если будете снимать фотоаппаратом, попробуйте разные объективы
  • если у вас есть места, где можно снять вид планеты над панорамой города, реки, озера, сходите туда обязательно. Тогда кадр получится невероятным!

Кстати, раньше мы рассказывали обо всех звездопадах в августе, которые можно будет наблюдать.

Читайте также, грозит ли планете Земля смертельное уничтожение от падения астероида.

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