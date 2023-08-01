Украинцы смогут насладиться невероятным звездопадом Персеиды: когда ждать явление (видео)
Июль и август наиболее насыщенными на космические явления, поэтому совсем скоро украинцы смогут наблюдать пик звездопада Персеиды.
Что известно об этом явлении - читайте ниже в материале Styler.
Что такое звездопад Персеиды
Персеиды - это обломки кометы Свифта-Таттла. Она приближается к Земле только раз в 133 года, но через хвост кометы Земля проходит каждый год. Обломки породы, вылетевшие из ядра этой кометы, попадают в атмосферу Земли и загораются как звезды.
Именно это сияние можно увидеть в северном полушарии.
Вот так выглядит звездопад при полном отсутствии света (фото: space.com)
Когда можно увидеть поток
На самом деле звездопад уже начался 17 июля, но длится он до 24 августа. Пик потока выпадает на ночь с 12 на 13 августа.
Астрономы заявляют, что можно будет увидеть до 75 метеоров в час. Максимальное их количество может достичь 100 метеоров в час.
Как лучше рассмотреть явление
Если вы хотите снять фантастическое космическое явление, тогда вот несколько советов:
- ищите сияние только на западе после заката Солнца
- используйте штатив или крепеж камеры, если он у вас есть
- экспериментируйте с настройками камеры: автоматический режим, профи, разная экспозиция, разное ISO, разная диафрагма и т. д.
- если будете снимать фотоаппаратом, попробуйте разные объективы
- если у вас есть места, где можно снять вид планеты над панорамой города, реки, озера, сходите туда обязательно. Тогда кадр получится невероятным!
Кстати, раньше мы рассказывали обо всех звездопадах в августе, которые можно будет наблюдать.
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