Українці згадали, як зустрічали Буданова, Зеленського та Джонні Деппа: кумедні історії

Зустріч зі знаменитістю може обернутися несподіваною пригодою, яка запам'ятається на все життя. Саме такі історії пригадали українці.
РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться кумедними спогадами українців з посиланням на Threads користувачки Юлії Гуртової.
Своїм дописом юзерка запустила ланцюжок цікавих історій про випадкові зустрічі з відомими особистостями.
Сама вона наштовхнулася на очільника ГУР Кирила Буданова.
Інша дописувачка розповіла про концерт Павла Зіброва, який обернувся несподіванкою.
Відомого волонтера колись сплутали з колишнім бойфрендом. Дівчина тікала від нього, як ошпарена.
"Мені досі соромно, що я не вибачилася", - резюмувала вона.
Інша дописувачка пригадала зустріч з голлівудським актором, за яку їй "досі соромно".
"Замість того, щоб попросити сфоткатися, вчепилась в руку і почала розповідати, як я люблю його творчість", - пригадала вона.
Серед курйозних спогадів - випадок з Зеленським, який став жертвою необережності.
"Я колись Зеленського гітарою по голові вдарила, бо відправляла своїх артистів в Одесу і він як раз був в черзі на реєстрацію. Невдало розвернулась, але він тоді, правда, не був президентом", - поділилася користувачка.
Ще кілька веселих історій - про соліста "Океан Ельзи". Когось до нього не підпускали, а комусь пощастило зустрітися з артистом у спа.
Якось одна дівчина, роздаючи листівки, випадково запросила доньку Кличка на навчання до школи англійської.
"Мене ще днів 5 обговорювали в школі як ту, яка запросила дитину Кличка на наші уроки", - поділилася вона.
Ці курйозні зустрічі з відомими особистостями запам'яталися українцям на все життя.
В інших історіях - хтось натрапив на міністра, не одразу впізнав Могилевську, а хтось навіть допомагав знаменитому боксеру обирати алкоголь.
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