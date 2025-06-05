Украинцы вспомнили, как встречали Буданова, Зеленского и Джонни Деппа: забавные истории

"Налетела" на Буданова

Своим сообщением пользовательница запустила цепочку интересных историй о случайных встречах с известными личностями.

Сама она наткнулась на главу ГУР Кирилла Буданова.

Украинка "налетела" на Буданова в коридоре (скриншот)

Курьез на концерте Зиброва

Другая пользовательница рассказала о концерте Павла Зиброва, который обернулся неожиданностью.

История о Павле Зиброве (скриншот)

Стерненко спутали с бывшим

Известного волонтера когда-то спутали с бывшим бойфрендом. Девушка убегала от него, как ошпаренная.

"Мне до сих пор стыдно, что я не извинилась", - резюмировала она.

Стерненко спутали с бывшим (скриншот)

"Вцепилась" в Джонни Деппа

Другая пользовательница вспомнила встречу с голливудским актером, за которую ей "до сих пор стыдно".

"Вместо того, чтобы попросить сфоткаться, вцепилась в руку и начала рассказывать, как я люблю его творчество", - вспомнила она.

Украинка о встрече с Джонни Деппом (скриншот)

Зеленского зацепили гитарой

Среди курьезных воспоминаний - случай с Зеленским, который стал жертвой неосторожности.

"Я когда-то Зеленского гитарой по голове ударила, потому что отправляла своих артистов в Одессу и он как раз был в очереди на регистрацию. Неудачно развернулась, но он тогда, правда, не был президентом", - поделилась пользовательница.

История о Зеленском (скриншот)

Неожиданно о Вакарчуке

Еще несколько веселых историй - о солисте "Океан Ельзи". Кого-то к нему не подпускали, а кому-то посчастливилось встретиться с артистом в спа.

Забавные истории о Вакарчуке (скриншот)

Наткнулась на дочь Кличко

Как-то одна девушка, раздавая листовки, случайно пригласила дочь Кличко на обучение в школу английского.

"Меня еще дней 5 обсуждали в школе как ту, которая пригласила ребенка Кличко на наши уроки", - поделилась она.

Как промоутер наткнулась на дочь Кличко (скриншот)

Эти курьезные встречи с известными личностями запомнились украинцам на всю жизнь.

В других историях - кто-то наткнулся на министра, не сразу узнал Могилевскую, а кто-то даже помогал знаменитому боксеру выбирать алкоголь.