Украинцы вспомнили, как встречали Буданова, Зеленского и Джонни Деппа: забавные истории

Встреча со знаменитостью может обернуться неожиданным приключением, которое запомнится на всю жизнь. Именно такие истории вспомнили украинцы.
РБК-Украина (проект Styler) делится забавными воспоминаниями украинцев со ссылкой на Threads пользовательницы Юлии Гуртовой.
Своим сообщением пользовательница запустила цепочку интересных историй о случайных встречах с известными личностями.
Сама она наткнулась на главу ГУР Кирилла Буданова.
Другая пользовательница рассказала о концерте Павла Зиброва, который обернулся неожиданностью.
Известного волонтера когда-то спутали с бывшим бойфрендом. Девушка убегала от него, как ошпаренная.
"Мне до сих пор стыдно, что я не извинилась", - резюмировала она.
Другая пользовательница вспомнила встречу с голливудским актером, за которую ей "до сих пор стыдно".
"Вместо того, чтобы попросить сфоткаться, вцепилась в руку и начала рассказывать, как я люблю его творчество", - вспомнила она.
Среди курьезных воспоминаний - случай с Зеленским, который стал жертвой неосторожности.
"Я когда-то Зеленского гитарой по голове ударила, потому что отправляла своих артистов в Одессу и он как раз был в очереди на регистрацию. Неудачно развернулась, но он тогда, правда, не был президентом", - поделилась пользовательница.
Еще несколько веселых историй - о солисте "Океан Ельзи". Кого-то к нему не подпускали, а кому-то посчастливилось встретиться с артистом в спа.
Как-то одна девушка, раздавая листовки, случайно пригласила дочь Кличко на обучение в школу английского.
"Меня еще дней 5 обсуждали в школе как ту, которая пригласила ребенка Кличко на наши уроки", - поделилась она.
Эти курьезные встречи с известными личностями запомнились украинцам на всю жизнь.
В других историях - кто-то наткнулся на министра, не сразу узнал Могилевскую, а кто-то даже помогал знаменитому боксеру выбирать алкоголь.
Вас также может заинтересовать: