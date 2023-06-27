Українці взяли участь у Чемпіонаті Європи з сексу, який перетворився на "фільм жахів": що відомо

У Європі провели перший міжнародний чемпіонат із сексу. Турнір проводили біля Гетеборга у Швеції, у секретному місці. Минулого тижня туди прибули 16 команд найкращих представників секс-індустрії з різних країн.

Проте чемпіонат із тріском провалився, а учасники в істериці збирали валізи та їхали додому. За даними Daily Star , за участь у чемпіонаті їм мали заплатити гроші, але всіх "кинули".

Як проводили конкурс

Урочистий захід з нагоди відкриття чемпіонату провели минулого четверга. На конкурс приїхали 16 команд найкращих секс-виконавців зі всієї Європи. Організатором чемпіонату стала Шведська федерація сексу та Драган Братич.

Порнозірки мали брати участь у шеститижневому марафоні, в рамках якого вони мали займатися сексом не менше 45 хвилин за один сеанс, 6 "матчів" на добу.

Їхні сеанси мали оцінювати за низкою факторів, які включають витривалість, техніку та креативність. Окремо – різні види сексу, зовнішній вигляд статевих органів, складність поз тощо.

Жінки мали отримувати близько 900 доларів за кожен день перебування, а чоловікам обіцяли заплатити трохи більш як 400 доларів за кожен день. Переможець отримав би суму понад 1 млн доларів (860 тисяч фунтів стерлінгів).

Чому чемпіонат із тріском провалився

Через тиждень після початку конкурсу, учасники почали збирати валізи та зі скандалом роз'їжджатися.

"Ситуація вийшла з-під контролю. Це хаос. Мало того: це перетворилося на фільм жахів", - розповіла іспанська учасниця Сельва Лап'єдра.

Учасники розповіли, що організація чемпіонату була жахлива, щодня були неполадки із сайтом, камери не працювали, заходи були жахливо організовані, судді просто не приїхали. І якоїсь миті все просто вийшло з-під контролю і почався хаос.

Крім того, учасникам забороняли залишати територію та навіть відпочивати на свіжому повітрі. Жодної з обіцяних організаторами умов виконано не було.

Конкурсанти намагалися прояснити ситуацію з організатором турніру, стриптизером та засновником федерації сексу Драганом Братичем.

Вони висловили йому претензії та звинуватили у тому, що їх обдурили на великі суми грошей. Але всі спроби з ним поговорити закінчилися гучним скандалом і навіть бійкою.

Хто був з України

На чемпіонаті були також українці - зірка порнофільмів Талія Мінт, яка зараз проживає в Іспанії та стриптизер Метью Мейєр, який мешкає в Німеччині.

Талія записала відео, де вона зі сльозами на очах розповідає про провал конкурсу та конфлікт з організаторами. За її словами, учасникам не заплатили жодної копійки та дозволили одному з учасників брати участь у конкурсі без обов'язкового тесту на ВІЛ.

Вона повідомила, що Братич намагався відібрати телефон.

"Він відмовляється платити мені за мій час та мою роботу, і тепер у вас є вся інформація про цей проєкт, я хочу отримати компенсацію", - сказала Талія.

Талія Мінт (фото: instagram.com/taliamint)

Згодом вона повідомила, що учасники викликали поліцію. Але правоохоронці не змогли потрапити на територію без ордера. Талія заявила, що подасть до суду на Братича та всю Шведську федерацію сексу.

Своєю чергою, у федерації вважають, що учасників було запрошено не як акторів, а як конкурсантів Першого європейського секс-чемпіонату.

"Всі вони насолоджувалися популярністю, користувалися нашою організацією для просування себе, а тепер вони просять те, що виконати неможливо. Ми справді спустошені нинішньою ситуацією, і поняття не маємо, чим це закінчиться", - заявили в організації.

Метью Майєр також брав участь у "турнірі" (фото: twitter.com/matthew__meier)

А хто ж став переможцем?

Чемпіонат було перервано і відповідно переможця конкурсу вибрати не змогли. Проте учасниця з Хорватії Марія Здравець (Sweet Mery) заявила, що стала переможницею, оскільки встановила рекорд.

Марія Здравець (скриншот)