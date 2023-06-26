Зібрався з концертами в Росію. Світова зірка вляпався у гучний скандал через свою заяву

Соліст американського гурту OneRepublic Раян Теддер шокував своїх прихильників заявою, що після завершення війни в Україні поїде виступати в Росію.

Що відомо про скандальну заяву

Раян переконаний, що в Росії завжди жили чудові люди, тому він після завершення військової агресії РФ готовий їхати з концертами до них.

"Ми сподіваємося, що коли увесь цей хаос вщухне, ми зможемо зіграти концерт для росіян знову - ми були змушені скасувати наші останні кілька концертів минулого року. Люди там завжди були чудовими, політика та війна - це погано", - заявив Раян.

На слова артиста відразу відреагувало багато підписників. За його позицію співака почали цькувати, тому він видалив скандальний допис.

Багато користувачів соцмережі писали, що Росія напала на Україну, вбиває невинних людей та обстрілює українські міста. А чимало росіян підтримують таку політику Кремля і всі ці звірства.

Допис артиста у Twitter (фото із соцмереж)

При цьому сам артист поскаржився, що у Twitter його захейтили за проросійські висловлювання. Але наголосив, що він не залежить від чужих думок, тому зробить так, як вважає за потрібне.

"Причина, чому я пішов з Twitter багато років тому... Незалежно від вашої думки чи твердження - половина людей ненавидить це, половина любить це. До побачення", - прокоментував Раян.

Допис Раяна після хвилі хейту (фото із соцмереж)

Додамо, що торік гурт OneRepublic підтримав Україну. Артисти скасували запланований в РФ концерт, а ще під час свого виступу у Торонто учасники гурту розгорнули український прапор, аби показати свою підтримку нашому народу.