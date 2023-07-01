Українці від цієї тяжкої хвороби повинні вакцинуватися кожні 10 років

Що відомо про хворобу

Правець - це тяжка інфекційна хвороба, при якій виникають сильні судоми, під час яких можуть ламатися кістки, виникають проблеми з ковтанням та диханням, сильні болі.

Правцем легко заразитися за звичайних умов. Наприклад, при потраплянні ґрунту в рану чи поріз, поранившись цвяхом, при укусі тварин та під час садових робіт.

Важливо, що в умовах війни ризик зараження правцем став ще вищий, адже кожне вогнепальне поранення є потенційно небезпечним щодо зараження збудником правця.

Медики кажуть, що смертність від цієї хвороби висока і може сягати 70%.

Коли потрібно вакцинуватись

Фахівці кажуть, що вакцинація є найдієвішим методом профілактики. Однак, лише якщо людина вакцинована та має ревакцинацію для підтримання імунітету.

Календарем щеплень передбачена вакцинація та ревакцинація у дитячому віці (у 2, 4 6, 18 місяців та в 6 і 16 років). Ревакцинацію потрібно проводити кожні 10 років уже у дорослому віці.

Захист, який формується після вакцинації від правця, не зберігається протягом усього життя. Тому про це необхідно пам'ятати.

"Саме тому всім дорослим людям необхідно кожні 10 років життя робити ревакцинацію, щоб підтримувати високий рівень антитіл до цієї небезпечної хвороби", - кажуть у МОЗ.

Які ще щеплення повинні отримати дорослі

Щеплення від дифтерії та правця

Дорослі мають отримувати регулярні щеплення від дифтерії й правця. Першу планову ревакцинацію дорослих, які раніше отримали щеплення, проводять у віці 26 років. Далі планова ревакцинація проводиться кожні 10 років.

Ці щеплення для дорослих входять до безоплатного пакета "Первинна медична допомога".

Вакцинація проти кору, краснухи та паротиту.

Дорослі повинні вакцинуватись, якщо ніколи не отримували щеплення від цих хвороб і не мають медичних даних про імунізацію. Невакцинованим дорослим слід ввести щонайменше одну дозу вакцини КПК, а для найкращого захисту - і другу дозу через місяць.

Вакцинація дорослих бюджетним коштом не передбачена. Проте можна придбати вакцину самостійно та зробити щеплення у свого сімейного лікаря чи терапевта.

Гепатит B

Вакцину проти гепатиту B було введено до програми імунізації дітей лише з 2001 року. Відповідно, усі, хто народився до 2001 року, скоріше за все не мають щеплення від гепатиту B.

Вакцинація дорослих бюджетним коштом не передбачена. Проте можна придбати вакцину самостійно та зробити щеплення у свого сімейного лікаря.