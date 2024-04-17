Українці у травні отримають надбавку до пенсії: хто та скільки

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Кому доступна надбавка за віком

Ця доплата надається громадянам, які досягли віку старше 70 років. Основною умовою є те, що загальний розмір пенсійної виплати особи не перевищує 10 340,35 гривень.

Наразі надбавка за віком становить:

для осіб від 70 до 74 років включно - 300 гривень; від 75 до 79 років включно - 456 гривень; від 80 років - 570 гривень.

Вікова доплата нараховується автоматично і додається до основного розміру пенсії.

Інші можливі надбавки для українців

Працюючі пенсіонери можуть отримати додаткову надбавку за кожний рік новонабутого стажу.

Ця доплата також нараховується автоматично після планового перерахунку. Наразі розмір надбавки за кожний рік стажу становить 23,61 гривні (1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Також українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії від ООН. Для цього пенсіонер повинен відповідати таким умовам:

щомісячна пенсія менша за 3 250 гривень; особа не отримує жодної міжнародної допомоги або виплати для ветеранів; громадянин проживає на прифронтових територіях або в зоні бойових дій.

Розмір надбавки від ООН обчислюється індивідуально. Для цього з суми 3 250 гривень віднімається сума пенсії. Отримана різниця і є сумою додаткової надбавки. Наприклад, якщо пенсіонер отримує пенсію у розмірі 3 тисячі гривень, його додаткова надбавка складатиме 250 гривень.