Украинцы сказали, за сколько арендуют жилье во Львове (видео)

Львов - считают одним из самых дорогих городов Украины, и цены на жилье в нем - сравнимы с Киевом. А вот сколько на самом деле платят жители города Льва за аренду - вопрос интересный.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -опрос "Тот самый Львович".

Сколько денег платят украинцы, за аренду квартир во Львове

Львов является не только очень красивым и атмосферным городом, но и довольно дорогим, поскольку рассчитан на туристов. Говорят, что снимать жилье и жить в Льве намного дороже, чем в Киеве и, например, Одессе, хотя это тоже туристические города.

Однако правду знают только сами Львовяне и жители Львова, и они отвечают очень по-разному, а именно:

"Я живу за городом, и арендую за 12 тысяч гривен"

"А я в общежитии живу. Полгода стоит 4 тысячи гривен, вроде бы в месяц - 800 гривен"

"За 150 гривен, я в хостеле живу"

"Я сюда как приехал, как турист, так я снимаю за 2 тысячи гривен в сутки"

"Я арендую жилье за 13 тысяч гривен - это ближний центр"

"Я не арендую жилье, я пока живу с родителями"

"У меня получается 1 тысяча 500 гривен сутки"

"Арендую двухкомнатную квартиру за 13 тысяч гривен"

"Выходит 1 тысяча 200 за ночь".

Как видим, цены на квартиры во Львове примерно такие же, как в Киеве, и это не зависит от района проживания.