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Украинцы сказали, за сколько арендуют жилье во Львове (видео)

Львов, Среда 22 мая 2024 09:30
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Украинцы сказали, за сколько арендуют жилье во Львове (видео) Сколько платят украинцы за аренду квартир во Львове (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Львов - считают одним из самых дорогих городов Украины, и цены на жилье в нем - сравнимы с Киевом. А вот сколько на самом деле платят жители города Льва за аренду - вопрос интересный.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос "Тот самый Львович".

Сколько денег платят украинцы, за аренду квартир во Львове

Львов является не только очень красивым и атмосферным городом, но и довольно дорогим, поскольку рассчитан на туристов. Говорят, что снимать жилье и жить в Льве намного дороже, чем в Киеве и, например, Одессе, хотя это тоже туристические города.

Однако правду знают только сами Львовяне и жители Львова, и они отвечают очень по-разному, а именно:

  • "Я живу за городом, и арендую за 12 тысяч гривен"
  • "А я в общежитии живу. Полгода стоит 4 тысячи гривен, вроде бы в месяц - 800 гривен"
  • "За 150 гривен, я в хостеле живу"
  • "Я сюда как приехал, как турист, так я снимаю за 2 тысячи гривен в сутки"
  • "Я арендую жилье за 13 тысяч гривен - это ближний центр"
  • "Я не арендую жилье, я пока живу с родителями"
  • "У меня получается 1 тысяча 500 гривен сутки"
  • "Арендую двухкомнатную квартиру за 13 тысяч гривен"
  • "Выходит 1 тысяча 200 за ночь".

Как видим, цены на квартиры во Львове примерно такие же, как в Киеве, и это не зависит от района проживания.

Ранее мы рассказывали, готовы ли украинцы к отношениям с девушкой, которая ведет страницу OnlyFans.

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