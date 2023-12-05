UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці сказали, коли святкуватимуть День Святого Миколая: 6 чи 19 грудня (відео)

Українці сказали, за яким календарем святкуватимуть День Святого Миколая (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Цього року в Україні День Святого Миколая офіційно відзначається 6-го грудня. Оскільки ми повертаємося до своїх традицій, хоч і звикли, що цей день святкується 19-го грудня.

Та чи всі перейдуть на нову дату святкування наймагічнішого свята, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на опитування в Instagram-порталах СВОЇ і Ти Київ.

З чим пов’язана зміна дати святкування Дня Святого Миколая 2023

День Святого Миколая - це одне з найулюбленіших дитячих свят, на яке малята зранку звикли знаходити під подушками бажані подарунки, які заздалегідь загадали або ж сюрприз та багато солодощів. 

Щоправда, щороку це дивовижне свято українці відзначали 19-го грудня, проте з новими реаліями ми стаємо все ближче до рідних джерел. Тому цього року День Святого Миколая офіційно перенесли на 6-те грудня. 

Зміна дати пов’язана з тим, що в Україні з  вересня 2023 року вступив у дію  новий церковний календар - Новоюліанський. Та чи всі мешканці країни так різко змінять свої сімейні традиції до яких звикли й вони, й діти.

Коли українці планують святкувати День Святого Миколая 

Опитування показало, що навіть не всі люди в курсі того, що улюблене дитяче свято перенесено, але ті, хто знає, дали досить різні відповіді. У Кривому розі опитування пройшли 12 людей і всі вони дали дуже короткі відповіді.

Половина з опитаних людей у торговельному центрі сказали, що відзначатимуть по-старому, тобто, 19-го грудня. А ось інша половина вже бере до уваги нові традиції та збирається тішити свою малечу 6-го грудня. 

На відміну від жителів Кривого рогу, кияни дали більш розгорнуті відповіді. 

"На 6-те перейду, така ситуація у нас зараз", - сказала молода дівчина. 

Ще одна дівчина приблизно такого ж віку сказала, що вона звикла відзначати 19-го. 

"Я думаю, що 6-го все ж таки, тому що я підтримую нововведення, українські традиції і у людей склався такий стереотип, що це щось нове, ні, це повернення того, що було. Радянська влада просто колись змінила", - обґрунтував свою відповідь чоловік. 

Молода жіночка сказала, що цього року відзначатиме День Святого Миколая ще19-го грудня за старим календарем.

"Будемо переходити, вже по-новому стилю 6-го грудня", - сказала ще одна жінка в літах. 

Тож, як можна помітити, думки людей різняться з цього приводу і це нормально, адже кожен робить так, як йому комфортніше.

Раніше ми розповідали про 10 крутих і недорогих подарунків на Миколая для хлопчика і дівчинки.

Також читайте нащ матеріал про те, яких традицій дотримувалися наші предки в День Святого Миколая.

Читайте РБК-Україна в Google News
святаДень Святого Николая