Українці сказали, коли святкуватимуть День Святого Миколая: 6 чи 19 грудня (відео)

З чим пов’язана зміна дати святкування Дня Святого Миколая 2023

День Святого Миколая - це одне з найулюбленіших дитячих свят, на яке малята зранку звикли знаходити під подушками бажані подарунки, які заздалегідь загадали або ж сюрприз та багато солодощів.

Щоправда, щороку це дивовижне свято українці відзначали 19-го грудня, проте з новими реаліями ми стаємо все ближче до рідних джерел. Тому цього року День Святого Миколая офіційно перенесли на 6-те грудня.

Зміна дати пов’язана з тим, що в Україні з вересня 2023 року вступив у дію новий церковний календар - Новоюліанський. Та чи всі мешканці країни так різко змінять свої сімейні традиції до яких звикли й вони, й діти.

Коли українці планують святкувати День Святого Миколая

Опитування показало, що навіть не всі люди в курсі того, що улюблене дитяче свято перенесено, але ті, хто знає, дали досить різні відповіді. У Кривому розі опитування пройшли 12 людей і всі вони дали дуже короткі відповіді.

Половина з опитаних людей у торговельному центрі сказали, що відзначатимуть по-старому, тобто, 19-го грудня. А ось інша половина вже бере до уваги нові традиції та збирається тішити свою малечу 6-го грудня.

На відміну від жителів Кривого рогу, кияни дали більш розгорнуті відповіді.

"На 6-те перейду, така ситуація у нас зараз", - сказала молода дівчина.

Ще одна дівчина приблизно такого ж віку сказала, що вона звикла відзначати 19-го.

"Я думаю, що 6-го все ж таки, тому що я підтримую нововведення, українські традиції і у людей склався такий стереотип, що це щось нове, ні, це повернення того, що було. Радянська влада просто колись змінила", - обґрунтував свою відповідь чоловік.

Молода жіночка сказала, що цього року відзначатиме День Святого Миколая ще19-го грудня за старим календарем.

"Будемо переходити, вже по-новому стилю 6-го грудня", - сказала ще одна жінка в літах.

Тож, як можна помітити, думки людей різняться з цього приводу і це нормально, адже кожен робить так, як йому комфортніше.