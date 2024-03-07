Українці сказали, які суми витрачають на домашніх улюбленців щомісяця (відео)

Скільки українці витрачають грошей на утримання домашніх улюбленців

Домашні улюбленці - це щастя і вони завжди поводяться, як дитина, адже за ними варто доглядати, годувати, гуляти з ними. І, чомусь, дорослі завжди спілкуються з собаками та котами на "своїй" мові, яка є доволі смішною, але водночас це прояв любові.

Тварини потребують догляду та комфорту, особливо, якщо мова йде про собак, вони не будуть їсти абищо, оскільки серед них також зустрічаються алергіки, комусь не підходить корм і собака потребує збалансованого харчування - а все це гроші.

Також домашніх улюбленців треба одягати, купувати їм амуніцію для прогулянок, іграшки, ласощі, водити до ветеринара, а деякі породи собак та котів й до грумера.

Тож, українці сказали, скільки грошей на місяць витрачають на утримання собак: