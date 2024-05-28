Українці сказали, як борються зі стресом (відео)

Як українці борються зі стресом

Зараз ми живемо в умовах постійного стресу, але реагуємо на нього по-різному. Хтось вже знайшов способи боротьби з ним, але дехто все ще не може дійти до істинної причини свого стресу та шукає його десь зовні.

Боротьба зі стресом може займати велику частину життя, але головне знати, що саме нам допомагає. І, наприклад, українці борються зі стресом таким чином:

"Виходжу гуляти з друзями, зараз така погода, можна виходити сюди, каву пити, відпочивати. А також це або танці, або спорт"

"Я його заповнюю творчістю, я пишу картини, займаюсь полденсом, але коли є час. А так, зазвичай, я пишу картини"

"Зазвичай, я намагаюсь зрозуміти, звідки цей стрес взагалі приходить. Якщо я можу якось на це вплинути, то я роблю те, що я можу. А якщо не можу, то я намагаюсь себе якось відволікти, подивитись щось, може кудись піти, зустрітися з кимось, щоб просто не думати завжди про стрес"

"Стресу зараз багато, на жаль. Я працюю дуже багато - це найкращий антидепресант"

"Ну, не знаю, їм дуже солодкі страви, музика, і не знаю, розмова з мамою, сестрою".