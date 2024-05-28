RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы сказали, как борются со стрессом (видео)

Как украинцы борются со стрессом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Стресс – это довольно тяжелый период жизни, ведь тогда весь мир кажется нам в черных цветах. Но со стрессом можно и нужно бороться, и украинцы рассказали как.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос pleso.me.

Как украинцы борются со стрессом

Сейчас мы живем в условиях постоянного стресса, но реагируем на него по-разному. Кто-то уже нашел способы борьбы с ним, но некоторые все еще не могут дойти до истинной причины своего стресса и ищет его где-то снаружи.

Борьба со стрессом может занимать большую часть жизни, но главное знать, что именно нам помогает. И, например, украинцы борются со стрессом следующим образом:

"Выхожу гулять с друзьями, сейчас такая погода, можно выходить сюда, кофе пить, отдыхать. А также это или танцы, или спорт"

"Я его заполняю творчеством, я пишу картины, занимаюсь полденсом, но когда есть время. А так, как правило, я пишу картины"

"Обычно, я пытаюсь понять, откуда этот стресс вообще приходит. Если я могу как-то на это повлиять, то я делаю то, что я могу. А если не могу, то я стараюсь себя как-то отвлечь, посмотреть что-то, может куда-то уйти, встретиться с кем-то, чтобы просто не думать всегда о стрессе"

"Стресса сейчас много, к сожалению. Я работаю очень много - это лучший антидепрессант"

"Ну, не знаю, им очень сладкие блюда, музыка, и не знаю, разговор с мамой, сестрой".

 

Читайте РБК-Украина в Google News