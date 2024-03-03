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Українці сказали, хто має робити пропозицію: чоловік чи жінка (відео)

Хто має робити пропозицію, на думку українців (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Певно, більшість з нас звикли, що пропозицію руки та серця має робити чоловік, проте не завжди так буває. Тому цікаво, що думають з цього приводу українці.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування на порталі Свої. Кривий Ріг.

Хто має робити пропозицію, на думку українців

Кохання - це загалом важка тема для обговорення, адже кожен його розуміє та відчуває по-своєму, немає золотого правила як мають будуватися стосунки між чоловіком та жінкою. 

Якщо раніше у нашому суспільстві вважалося правильним, коли чоловік робить перші кроки та пропозицію, то зараз це може спокійно та без засудження зробити й жінка. 

Існує чимало прикладів, коли без перших кроків зі сторони жінок родини взагалі б не було, оскільки чоловік просто не міг наважитися через різні причини. 

Хто має робити пропозицію, на думку українців (фото: Freepik)

Тож, хто врешті-решт має робити пропозицію, на думку українців:

  • "Жінка"
  • "Немає різниці"
  • "Чоловік, тому що так і треба, а як це жінка може робити пропозицію?"
  • "Чоловік повинен перший робити крок, якось проявлятися до дівчини"
  • "Це стереотипність, треба трошки почекати і якщо він нічого не робить, то вже не чекати, а йти"
  • "Чоловік"
  • "Та не знаю, обоє"
  • "Може й жінка, може й чоловік"
  • "Зараз такий час, що мені здається, немає різниці, у кого більше сміливості, у кого більша ініціатива"
  • "Чоловік, бо він чоловік"
  • "Чоловік звісно"
  • "Чоловік"
  • "Мені здається, рівноправ'я"
  • "Звісно чоловік, тому що він чоловік".

Виходячи з відповідей українців, більшість таки вважає, що пропозицію має робити чоловік, а якщо жінка довго чекає, то їй краще почекати більш рішучого та сміливого нареченого, але не робити такий важливий крок самостійно.

Проте існує й інша думка, що наразі ми досягли такого розвитку, що й жінка може сама зробити покликати чоловіка під вінець.

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