Українці сказали, хто має робити пропозицію: чоловік чи жінка (відео)

Хто має робити пропозицію, на думку українців

Кохання - це загалом важка тема для обговорення, адже кожен його розуміє та відчуває по-своєму, немає золотого правила як мають будуватися стосунки між чоловіком та жінкою.

Якщо раніше у нашому суспільстві вважалося правильним, коли чоловік робить перші кроки та пропозицію, то зараз це може спокійно та без засудження зробити й жінка.

Існує чимало прикладів, коли без перших кроків зі сторони жінок родини взагалі б не було, оскільки чоловік просто не міг наважитися через різні причини.

Хто має робити пропозицію, на думку українців (фото: Freepik)

Тож, хто врешті-решт має робити пропозицію, на думку українців:

"Жінка"

"Немає різниці"

"Чоловік, тому що так і треба, а як це жінка може робити пропозицію?"

"Чоловік повинен перший робити крок, якось проявлятися до дівчини"

"Це стереотипність, треба трошки почекати і якщо він нічого не робить, то вже не чекати, а йти"

"Чоловік"

"Та не знаю, обоє"

"Може й жінка, може й чоловік"

"Зараз такий час, що мені здається, немає різниці, у кого більше сміливості, у кого більша ініціатива"

"Чоловік, бо він чоловік"

"Чоловік звісно"

"Чоловік"

"Мені здається, рівноправ'я"

"Звісно чоловік, тому що він чоловік".

Виходячи з відповідей українців, більшість таки вважає, що пропозицію має робити чоловік, а якщо жінка довго чекає, то їй краще почекати більш рішучого та сміливого нареченого, але не робити такий важливий крок самостійно.

Проте існує й інша думка, що наразі ми досягли такого розвитку, що й жінка може сама зробити покликати чоловіка під вінець.