Українці сказали, чи важливий зріст партнера у стосунках (відео)
Зріст, для багатьох жінок є ключовим критерієм для вибору супутника по життю, адже не кожна може бути поруч з тим, хто нижче за неї. Але деяким все одно, аби людина була гарна та щоб він був справжнім чоловіком. А от у чоловіків це може викликати комплекси.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування dating_Andrew.
Чи важливий ріст для українців у стосунках
Зріст дійсно може відігравати важливу роль у стосунках, адже це, в першу чергу, про комфорт. Людям має бути зручно гуляти разом та жити в одній квартирі. Але головні стереотипи чи принципи сидять у голові.
Для когось неприпустимо зустрічатися з партнером нижче або вище зростом. Зокрема, дівчата не люблять хлопців нижче, а от чоловікам не завжди комфортно з жінками, які вищі за них, особливо, коли ще й носять підбори.
Чи стали б жінки зустрічатися з чоловіком, який нижче зростом? Ось так відповіли опитані дівчата:
- "Ну дивіться, я 1 метр 60 сантиметрів та і я не знаю, хто може бути нижчий, але якщо такі є, то, мабуть, ні"
- "Ні"
- "Аби людина була хороша"
- "Ні"
- "Ні, вже такі випадки були, тому не уявляю"
- "Ні"
- "Я метр 60, якщо хлопець нижчий за мене, то це велика рідкість, я такого не зустрічала, тому навіть не знаю, як відповісти"
- "Так".
Як відповіли чоловіки на питання, чи стали б зустрічатися з жінкою, яка вище зростом:
- "Ні, якось я не уявляю цього"
- "Може бути"
- "Можливо"
- "Так"
- "Я думаю, що ні".
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