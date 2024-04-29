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Українці сказали, чи важливий зріст партнера у стосунках (відео)

Понеділок 29 квітня 2024 18:16
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Українці сказали, чи важливий зріст партнера у стосунках (відео) Чи важливий зріст для стосунків (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Зріст, для багатьох жінок є ключовим критерієм для вибору супутника по життю, адже не кожна може бути поруч з тим, хто нижче за неї. Але деяким все одно, аби людина була гарна та щоб він був справжнім чоловіком. А от у чоловіків це може викликати комплекси.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування dating_Andrew.

Чи важливий ріст для українців у стосунках

Зріст дійсно може відігравати важливу роль у стосунках, адже це, в першу чергу, про комфорт. Людям має бути зручно гуляти разом та жити в одній квартирі. Але головні стереотипи чи принципи сидять у голові.

Для когось неприпустимо зустрічатися з партнером нижче або вище зростом. Зокрема, дівчата не люблять хлопців нижче, а от чоловікам не завжди комфортно з жінками, які вищі за них, особливо, коли ще й носять підбори.

Чи стали б жінки зустрічатися з чоловіком, який нижче зростом? Ось так відповіли опитані дівчата:

  • "Ну дивіться, я 1 метр 60 сантиметрів та і я не знаю, хто може бути нижчий, але якщо такі є, то, мабуть, ні"
  • "Ні"
  • "Аби людина була хороша"
  • "Ні"
  • "Ні, вже такі випадки були, тому не уявляю"
  • "Ні"
  • "Я метр 60, якщо хлопець нижчий за мене, то це велика рідкість, я такого не зустрічала, тому навіть не знаю, як відповісти"
  • "Так".

Як відповіли чоловіки на питання, чи стали б зустрічатися з жінкою, яка вище зростом:

  • "Ні, якось я не уявляю цього"
  • "Може бути"
  • "Можливо"
  • "Так"
  • "Я думаю, що ні".

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