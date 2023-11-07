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Російською мовою - з перекладачем: у Львові оголошення у лікарні вразило мережу

Львів , Вівторок 07 листопада 2023 15:08
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Російською мовою - з перекладачем: у Львові оголошення у лікарні вразило мережу В лікарні Львова помітили незвичайне оголошення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові в одній із лікарень з'явилось оголошення щодо необхідності спілкуватися в закладі виключно державною мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост журналіста Костянтина Андріюка у Facebook.

Що написано в оголошенні

Адміністрація закладу звернулась до пацієнтів з прохання спілкуватись виключно українською мовою з лікарями. Однак, у випадку, коли людина хоче це зробити російською мовою, то це потрібно робити з перекладачем.

"У приміщенні лікарні спілкуються виключно державною (українською) мовою. У випадку необхідності вам звернутись до медичного персоналу мовою агресора приходьте, будь ласка, з перекладачем", - йдеться у повідомленні.

Автори оголошення посилаються на статтю 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Російською мовою - з перекладачем: у Львові оголошення у лікарні вразило мережуОголошення у лікарні у Львові (фото: facebook.com/Andriyak)

Реакція мережі

У мережі оголошення викликало неабиякий резонанс. Зокрема, одні виступили на підтримку керівництва медичного закладу, а інші наполягають на праві вільно спілкуватися російською мовою.

  • Чому українці в Естонії не розмовляють естонською мовою, а говорять російською мовою? Може ви теж їм скажіть, що в Естонії естонська є державною мовою
  • Спекуляція на тему мови це тупенька справа для самої мови. Мові потрібна протекція як культурному надбанню, а не мовне гестапо
  • Мовна маніпуляція! Це нас не об'єднує. Все ж треба бути толерантними
  • Треба обережно розмовляти українською, щоб випадково не сказати російське слово
  • Перекладач має бути ліцензований від влади

Також деякі користувачі нагадують про статтю 10 Конституції України, в якій йдеться, що "гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".

Раніше ми повідомляли, що у Харкові працівник піцерії відмовився обслуговувати українською мовою.

Також ми писали, що у Львові на ринку спалахнув мовний скандал через "рускоговорящих".

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Львів лікарні