Російською мовою - з перекладачем: у Львові оголошення у лікарні вразило мережу

У Львові в одній із лікарень з'явилось оголошення щодо необхідності спілкуватися в закладі виключно державною мовою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост журналіста Костянтина Андріюка у Facebook .

Що написано в оголошенні

Адміністрація закладу звернулась до пацієнтів з прохання спілкуватись виключно українською мовою з лікарями. Однак, у випадку, коли людина хоче це зробити російською мовою, то це потрібно робити з перекладачем.

"У приміщенні лікарні спілкуються виключно державною (українською) мовою. У випадку необхідності вам звернутись до медичного персоналу мовою агресора приходьте, будь ласка, з перекладачем", - йдеться у повідомленні.

Автори оголошення посилаються на статтю 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Оголошення у лікарні у Львові (фото: facebook.com/Andriyak)

Реакція мережі

У мережі оголошення викликало неабиякий резонанс. Зокрема, одні виступили на підтримку керівництва медичного закладу, а інші наполягають на праві вільно спілкуватися російською мовою.

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Спекуляція на тему мови це тупенька справа для самої мови. Мові потрібна протекція як культурному надбанню, а не мовне гестапо

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Треба обережно розмовляти українською, щоб випадково не сказати російське слово

Перекладач має бути ліцензований від влади

Також деякі користувачі нагадують про статтю 10 Конституції України, в якій йдеться, що "гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України".