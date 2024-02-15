Українські чоловіки сказали, чи залишаться в країні, якщо відкриють кордони (відео)
Чоловіки в Україні вже останні 2 роки не можуть перетнути кордон через війну, але якщо відкриють кордони, то це стане можливим. Цікаво, скільки чоловіків приймуть рішення залишитись в Україні.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування новинного порталу Свої Кривий Ріг.
Чи залишаться чоловіки в Україні після відкриття кордонів
Українцям живеться нелегко і про це навіть немає сенсу згадувати, адже щодня кожен з нас стикається з викликами. Звісно, з першого погляду виїзд за кордон є виходом, але і це складний шлях, бо жити в чужій країні не всім вдається гарно.
Більшість чоловіків не має змоги виїжджати в інші країни, але цікаво чи могли б вони поїхати за кордон аби почати нове життя. Опитування серед чоловіків дало чітке розуміння, яку позицію вони мають та як ставляться до рідної країни.
Отже, відповіді на питання, чи залишилися б чоловіки в Україні після відкриття кордонів, звучать так:
- "Звичайно, бо я тут виріс, це наша земля"
- "Ну туди та назад поїду. Я взагалі ще раніше казав, що це беззаконня, я не збирався, а тут як кріпосне право "Стій тут", ну що це за справи, це вільна країна?"
- "Так, тому що дуже полюбляю Кривий Ріг і Україну"
- "Ні, я не залишусь, тому що не маю бажання. Поїхав би за кордон назавжди"
- "В цій країні краще, ніж в усіх інших"
- "Я тут живу вже 37 років та не збираюсь залишати країну за будь-яких обставин"
- "Не поїхав би, люблю країну"
- "Ні не поїхав би, бо я люблю Україну"
- "Так, залишився б, бо я хочу тут жити"
- "Звісно, бо я військовий"
- "Скоріше за все так, не надто хочеться кудись їхати"
- "Так, бо подобається тут"
- "Залишився б. Це моя Батьківщина все ж таки".
Як бачимо, майже кожен українець каже, що він любить свою країну, що він виріс тут і не збирається нікуди тікати та шукати кращого життя, бо воно тут, на українській землі.
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