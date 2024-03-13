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Українці розповіли про своє найкраще побачення у житті (відео)

Середа 13 березня 2024 21:24
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Українці розповіли про своє найкраще побачення у житті (відео) Українці сказали, яким було їхнє найкраще побачення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Побачення - це дуже непередбачуване явище, й навіть зі своїм партнером воно може бути як гарним, так і поганим. Але іноді бувають такі побачення, які запам’ятовуються на все життя.

Про те, якими були найкращі побачення українців, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування Kismia.

Українці сказали, яким було їхнє найкраще побачення

Побачення можуть бути абсолютно різними та непередбачуваними, для когось це рідкісне явище, а хто не уявляє без цього аспекту своє повноцінне життя.

Також у кожної людини є власні критерії якості побачення, оскільки різні запити та далеко не завжди ці очікування бувають невиправданими. Іноді з людьми трапляються неймовірно романтичні побачення.

І про свої найкращі розповіли українці:

  • "Це, напевно, коли я запропонував своїй дівчині зустрічатися. Це було на високому замку, я ще попросив свого друга найкращого, щоб він у той момент, коли я якраз їй запропоную зустрічатися, запустив салют - це було до війни ще. А інший друг у цей момент прибіг з іншого боку та приніс мені квіти й в цей момент з салютом, я їй квіти вручив і запропонував зустрічатися"
  • "Кожне побачення з моєю дівчиною - найкраще. Перше побачення, коли я познайомився з дівчиною, з якою зараз, відчув метелики в животі й вся ця штука"
  • "Ну, це було не в Україні, я організував там для дружини мінімальний сюрприз на День народження і це було біля берега моря. Привітав її з Днем народження, якось так".

Як бачимо, у кожного з цих чоловіків найкраще побачення має свою історію, особливу та неповторну. Але в цьому і є суть, адже поняття романтичності у чоловіків та жінок також є дуже різною.

Раніше ми писали про найгірші побачення українців.

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