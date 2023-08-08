Українці просять присвоїти звання Героя України посмертно Романенку Павлу: як підписати петицію

Романенко Павло Сергійович був молодшим сержантом, обіймав посаду старшого навідника 1 розвідувального взводу, розвідувальної роти 95 ОДШБр ДШВ ЗСУ.

Був активним учасником Революції Гідності, а у 2014 році пішов добровольцем захищати України у складі 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь". Приймав участь в АТО/ООС, учасник бойових дій, ветеран війни.

Після демобілізації проходив службу в полку особливого призначення "Миротворець" Національної поліції у Київській області. У 2018-2019 роках був інструктором з особистої безпеки тренінгового центру Нацполіції.

У 2019 році знову повернувся до ЗСУ і служив в 131 окремому розвідувальному батальйоні. У жовті 2020 підписав контракт з 95-ю окремою десантно-штурмовою бригадою, ДШВ ЗСУ, бо завжди мріяв бути десантником. Позивний - "Кандагар".

Павло Романенко загинув за Україну (Фото: архів дружини)

За 8 років війни пройшов найгарячіші точки Донецької та Луганських областей: Дебальцево, Словʼянськ, Авдіївка, Краматорськ, Зайцеве, Щастя, Майорськ, Сєвєродонецьк, Широкине, Красногорівка, Троїцьке, Павлопіль, Мар’янка, Торецьк, Чернухине, Фащівка, Кам’янка, Долина та Довгеньке.



За зразкову службу у ЗСУ та Нацполіції був нагороджений численними грамотами та медалями.



В кінці жовтня 2021 року Романенко Павло разом з бригадою знову відправився на ротацію в ООС. З 24 лютого 2022 року перебував на першій лінії зіткнення та стримував наступ ворога у Донецькій області.



На початку березня 2022 року бригаду було перекинуто на Харківський напрямок, де стримували наступ ворога і тримали оборону в н.п. Долина, Кам’янка та Довгеньке.





Павло Романенко загинув за Україну (фото: архів дружини)

В одному із виходів, рота потрапила у засідку з противником та відходячи опинились на мінному полі, але Павло не побоявся, та прийняв на себе командування і вивів побратимів через мінне поле, всі повернулись живими та неушкодженими. Оскільки він був фахівцем та спеціалістом з розмінування першого рівна за кваліфікацією "спеціаліст 3 класу, ВОС 166 - сапер".

24 травня 2022 року Павло Романенко загинув в ході оборонного бою підрозділів бригади з противником, від російського артобстрілу поблизу н.п. Довгеньке, Ізюмського району, Харківської області.

4 липня 2022 року Указом Президента України Романенка Павла Сергійовича було нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно). Поховали Героя на Лісовому цвинтарі у Києві.





Павло Романенко загинув за Україну (фото: архів дружини)

Вдома на нього чекала дружина та малолітня донечка Ксенія.

"За вірність військовій присязі, патріотизм, за героїзм проявлений у боротьбі з окупантами, Прошу Вас Пане Президенте України розглянути петицію про присвоєння моєму чоловіку почесного звання Герой України (посмертно) Романенку Павлу Сергійовичу, молодшому сержанту, старшому навіднику 1 розвідувального взводу, розвідувальної роти 95 ОДШБр ДШВ ЗСУ", - пише дружина загиблого героя.

Підписати петицію можна за цим посиланням.

На збір лишилося всього 9 днів і зараз є тільки 11500 з необхідних 25000 підписів.