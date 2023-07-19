Українці повинні виплачувати гроші своїм літнім батькам: за що, скільки та кого стосується

В яких випадках виплачують аліменти

Повнолітні діти зобов'язані утримувати своїх батьків, якщо:

батьки непрацездатні

батьки потребують матеріальної допомоги

У призначенні виплат є декілька суттєвих нюансів:

обов'язок виплачувати аліменти батькам може бути покладено лише на повнолітніх дітей

потреба матеріальної допомоги полягає в тому, що батьки не мають можливості забезпечити своє гідне існування у зв'язку із відсутністю пенсій чи її низького розміру, а також у зв’язку із відсутністю у них інших джерел існування

непрацездатними визнаються особи, які досягли пенсійного віку, та інваліди I, II та III груп

А якщо діти не надають допомогу?

У такому випадку батьки мають право звернутися до суду з позовом про стягнення аліментів. При чому пред'являти позов можна до одного, кількох чи до всіх дітей разом.

До цієї заяви необхідно додати докази, що обґрунтовують позовні вимоги. Тоді суд самостійно визначає розмір аліментів на батьків у певній грошовій сумі та/або в частці від заробітку з урахуванням матеріального та сімейного стану сторін.

При визначенні розміру аліментів суд бере до уваги можливість одержання утримання від інших дітей, до яких не пред'явлено позову. Також до уваги береться отримання батьками пенсії, пільг, субсидій, наявність в батьків майна.

Тобто в кожному конкретному випадку суд враховує всі види заробітку чи доходу як дітей, так і батьків.

Діти також зобов'язані брати участь у додаткових витратах на батьків, викликаних тяжкою хворобою, інвалідністю, немічністю. Якщо батьки не отримують такої допомоги вони також мають право звернутися до суду.

Коли аліменти не потрібно сплачувати

Однак разом із тим є й випадки, коли дітей звільняють від виплати аліментів.

Якщо суд встановить, що батьки ухилялися від виконання батьківських обов'язків, діти можуть бути звільнені від обов'язку надавати батькам утримання.

Те саме стосується випадків, коли батьків позбавили батьківських прав і не поновлювали їх.

Діти також звільняються від обов'язку утримувати батьків, якщо вони не сплачували аліменти на утримання дитини, що призвело до виникнення заборгованості, розмір якої перевищує суму платежів за три роки.