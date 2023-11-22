Українські полярники показали "білі ночі" в Антарктиді: неймовірні фото

На станції "Академік Вернадський" полярники показали "білі ночі" в Антарктиді. Фахівці кажуть, що світловий день там становить 19 годин 32 хв і його тривалість зростає.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Національного антарктичного наукового центру.
Полярники кажуть, що сонце на станції сьогодні зійшло о 03:18, а зайде о 22:50. Найдовший день на"Вернадському" буде 21 грудня. У Південній півкулі це день літнього сонцестояння. Він триватиме 22 години 24 хвилини і 42 секунди. А замість ночі протягом 1,5 години будуть просто сутінки.
"Оскільки наша станція розташована північніше Полярного кола, явище полярного дня - періоду, коли сонце не заходить за горизонт понад добу, тут не спостерігається. Для порівняння: на Південному полюсі тривалість полярного дня становить аж 184 дні", - йдеться у повідомленні.
Тому полярникам вночі доводиться зашторювати вікна, а Новий рік зустрічати засвітла. Але після антарктичної зими сонце і яскраві денні пейзажі точно покращують настрій.
Також довгий світловий день додає роботи метеорологам, зокрема, коли небо безхмарне. Тоді спеціальним приладом - аерозольним сонячним фотометром Microtops вчені щогодини вимірюють концентрацію аерозолів в атмосфері.
Завдяки цьому дослідники з'ясовують, як змінюється кількість зважених частинок в атмосфері за день, тиждень та місяць. Це важливо, адже такі начебто маленькі аерозолі відіграють величезну роль у формуванні погоди та клімату.
На основі таких вимірювань потім створюються кліматичні моделі не лише для полярних регіонів, а й для всієї Землі.
За гарної погоди влітку також наступає "гаряча пора" для озонометриста. Коли небо чисте, то вимірювань озону треба робити дуже багато. Що аж науковці майже не виходять з озонового офісу, розташованого на горищі.
Озометрист проводить особливі вимірювання Умкер, які дають змогу побудувати вертикальний профіль розподілу озону в атмосфері.
"Тож сонячна погода і тривалі дні приносять полярникам не тільки радість, а й велику кількість роботи. Але вчені зізнаються, що вона теж завжди на радість", - додають полярники.
Раніше полярники показували допитливих "помічників", які заглядають їм у вікна.
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