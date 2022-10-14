Українці почали шукати додатковий заробіток: багатьом не вистачає грошей до зарплати

Рівень доходу українців суттєво знизився після повномасштабного вторгнення Росії до України. Частина мешканців нашої країни втратила роботу, багатьом урізали зарплату, ще частина – працює на неповну оплату. А ціни за останні пів року добряче піднялися.

Як українці реагують на рівень зарплат і чому шукають додатковий заробіток – читайте у матеріалі нижче.

Середня заробітна плата в Україні нині коливається від 14 до 17 тисяч гривень – залежно від регіону.

Зарплати за останні місяці не піднялися і багато хто боїться втратити навіть ту роботу, що є на цей момент. Однак на тлі зростання цін на продукти харчування багато хто починає замислюватися про додаткові заробітки, оскільки коштів вже не вистачає.

За даними опитування GRC, негативні наслідки кризи на ринку праці не відчула лише п'ята частина опитаних громадян – 20,5% працівників зазначили, що їхня зарплата залишилася на довоєнному рівні, і виплати приходять вчасно.

Варто зазначити, що в нинішню кризу ринок праці увійшов до ослабленого стану після пандемії коронавірусу. У попередні два роки також спостерігався спад – скорочення працівників та зниження заробітних плат.

Ще у січні 2022 року багато українців висловлювали невдоволення розміром оплати праці. А війна ще більше погіршила стан гаманців українців.

36% опитаних повідомили, що їм не вистачає грошей від зарплати до зарплати. Ще 30% стикається з нестачею грошей час від часу, у 19% фінансові проблеми виникають іноді, і лише 15% не стикаються з такою проблемою.

Більшість українців пов'язує погіршення свого фінансового становища із військовою кризою. 44% опитаних працівників зазначили, що їм стало не вистачати коштів до зарплати відносно нещодавно – від початку війни.

18% українців почали відчувати нестачу грошей трохи раніше – за останній рік-півтора. Частина працівників зізнається, що грошей до зарплати не вистачає постійно – 15% опитаних.

Складна фінансова ситуація змушує українців працювати більше. Багато хто вже має підробіток, крім основної роботи (6%) або розглядає таку можливість у найближчі три місяці – 35%. Швидше за все шукатимуть додаткову роботу – 29% респондентів.