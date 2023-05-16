Українці отримають автоматичні доплати до субсидій влітку: хто може на них розраховувати

Скільки становить нарахування

Середній розмір субсидій в Україні у 2023 році становить 1 700-1 800 грн на місяць. Однак ті громадяни, які відповідають визначеним вимогам, можуть отримати доплату розміром 350-400 гривень на період неопалювального сезону.

Варто зазначити, що на час опалювального сезону розмір доплати становить приблизно 1 500 гривень.

Хто може розраховувати на підтримку

Пенсійний фонд автоматично призначить житлові субсидії на неопалювальний період для більшості домогосподарств, які отримували субсидію в попередньому опалювальному сезоні. Це можливо за умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад родини.

Крім того, автоматично також будуть перепризначені житлові субсидії ВПО, які отримують їх за адресою реєстрації.

Якщо людина зі статусом ВПО планує оформити субсидію за адресою, відмінною від місця реєстрації, вона повинна звернутися до Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву й декларацію про доходи.

В якому випадку можуть призначити субсидію

Субсидію можуть призначити лише в тому випадку, коли дохід сім'ї не здатен покрити суми у квитанціях за комунальні послуги. Якщо плата за комірне перевищує 15% доходу усіх членів родини, ви можете розраховувати на отримання субсидії.

Чим менший дохід отримує сім'я, то більшу суму надає держава.

Якщо допомогу призначають з початку неопалювального сезону, то враховують середній сукупний дохід за місяць третього та четвертого кварталів попереднього календарного року.