Українці назвали запоруку ідеальних стосунків (відео)

Українці назвали запоруку ідеальних стосунків

Стосунки між партнерами - це досить складна тема, оскільки не кожен з нас вміє їх будувати, а особливо зберігати, працювати над ними й доводити до умовного ідеалу.

Проте кожен з нас має певну картинку, вона формується з фільмів, серіалів, стосунків батьків, друзів чи власне уявлення. І це нормально, адже ми всі різні. Тому дуже цікаво почути, що є запорукою гарних або навіть ідеальних відносин, на думку українців.

І ось, як вважають опитані чоловіки та жінки:

"У стосунках головні обоє та партнери мають йти на компроміс. Запорукою ідеальних стосунків є довіра, комунікація та чесність. Базові потреби гарно закривати порівну, але приємніше, коли це робить чоловік"

"Обидва партнери мають працювати, тому що, якщо дівчина не працює - це погано, вона може будь-де працювати й заробляти хоч якісь гроші. Дівчина має бути красивою. Я не вимагаю від партнера більше, ніж від себе, тобто до дівчини у мене ті ж самі вимоги, як і до себе"

"В здорових, ідеальних та якісних стосунках, має бути довіра, безпека. Також я маю відчути: "О, це він", коли побачу свого ідеального партнера".

Як можна помітити, відповіді всі різні, але суть одна - має бути чесність, довіра та рівноправ’я у бюджеті, у плануванні справ, ніхто не має на когось тиснути та бути серйозним, як у своїх намірах, так і у своїй реалізації.

Але звісно, знайти такого партнера - задача не з легких, оскільки ідеального не буває, проте заради гармонії у відносинах можна і потрібно багато працювати.