Українці назвали запоруку ідеальних стосунків (відео)

Ідеальні стосунки для кожного різні, оскільки немає ідеалу, за яким всі женуться. Кожен сам обирає, що для нього гарно, а що ні й опитування це показало.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування від Kismia.
Стосунки між партнерами - це досить складна тема, оскільки не кожен з нас вміє їх будувати, а особливо зберігати, працювати над ними й доводити до умовного ідеалу.
Проте кожен з нас має певну картинку, вона формується з фільмів, серіалів, стосунків батьків, друзів чи власне уявлення. І це нормально, адже ми всі різні. Тому дуже цікаво почути, що є запорукою гарних або навіть ідеальних відносин, на думку українців.
І ось, як вважають опитані чоловіки та жінки:
Як можна помітити, відповіді всі різні, але суть одна - має бути чесність, довіра та рівноправ’я у бюджеті, у плануванні справ, ніхто не має на когось тиснути та бути серйозним, як у своїх намірах, так і у своїй реалізації.
Але звісно, знайти такого партнера - задача не з легких, оскільки ідеального не буває, проте заради гармонії у відносинах можна і потрібно багато працювати.
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