UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці назвали запоруку ідеальних стосунків (відео)

Якими є ідеальні стосунки, на думку українців (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Ідеальні стосунки для кожного різні, оскільки немає ідеалу, за яким всі женуться. Кожен сам обирає, що для нього гарно, а що ні й опитування це показало.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування від Kismia.

Українці назвали запоруку ідеальних стосунків

Стосунки між партнерами - це досить складна тема, оскільки не кожен з нас вміє їх будувати, а особливо зберігати, працювати над ними й доводити до умовного ідеалу. 

Проте кожен з нас має певну картинку, вона формується з фільмів, серіалів, стосунків батьків, друзів чи власне уявлення. І це нормально, адже ми всі різні. Тому дуже цікаво почути, що є запорукою гарних або навіть ідеальних відносин, на думку українців. 

І ось, як вважають опитані чоловіки та жінки:

  • "У стосунках головні обоє та партнери мають йти на компроміс. Запорукою ідеальних стосунків є довіра, комунікація та чесність. Базові потреби гарно закривати порівну, але приємніше, коли це робить чоловік"
  • "Обидва партнери мають працювати,  тому що, якщо дівчина не працює - це погано, вона може будь-де працювати й заробляти хоч якісь гроші. Дівчина має бути красивою. Я не вимагаю від партнера більше, ніж від себе, тобто до дівчини у мене ті ж самі вимоги, як і до себе"
  • "В здорових, ідеальних та якісних стосунках, має бути довіра, безпека. Також я маю відчути: "О, це він", коли побачу свого ідеального партнера". 

Як можна помітити, відповіді всі різні, але суть одна - має бути чесність, довіра та рівноправ’я у бюджеті, у плануванні справ, ніхто не має на когось тиснути та бути серйозним, як у своїх намірах, так і у своїй реалізації. 

Але звісно, знайти такого партнера - задача не з легких, оскільки ідеального не буває, проте заради гармонії у відносинах можна і потрібно багато працювати.

Читайте РБК-Україна в Google News
коханняСтосунки