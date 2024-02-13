Украинцы назвали залог идеальных отношений (видео)

Идеальные отношения для каждого разные, поскольку нет идеала, за которым все гонятся. Каждый сам выбирает, что ему хорошо, а что нет и опрос это показал.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-опрос от Kismia.
Отношения между партнерами - это достаточно сложная тема, поскольку не каждый из нас умеет их строить, а особенно сохранять, работать над ними и доводить до условного идеала.
Однако у каждого из нас есть определенная картинка, она формируется из фильмов, сериалов, отношений родителей, друзей или собственное представление. И это нормально, ведь мы все разные. Поэтому очень интересно услышать, что залог хороших или даже идеальных отношений, по мнению украинцев.
И вот, как считают опрошенные мужчины и женщины :
Как можно заметить, ответы все разные, но суть одна - должна быть честность, доверие и равноправие в бюджете, в планировании дел, никто не на кого-то давить и быть серьезным, как в своих намерениях, так и в своей реализации.
Но конечно найти такого партнера - задача не из легких, поскольку идеального не бывает, однако ради гармонии в отношениях можно и нужно много работать.
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