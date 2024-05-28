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Українці назвали найгірший спосіб для розставання (відео)

Який спосіб для розставання є найгіршим (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Розставатися з партнером можуть не всі, адже це досить важкий процес, який ми маємо пережити та вийти з відносин адекватно, щоб було не так боляче. Але іноді робимо помилки.

Деталніше про найгірші способи розставання розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-опитування Kismia.

Який спосіб для розставання є найгіршим, на думку українців

Розходитися з партнером якими б не були стосунки, завжди важко й інколи люди просто не розуміють, як правильно це зробити та уходять мовчки, нічого не пояснюють і потім ніколи не виходять на зв’язок. 

Деякі люди розходяться зі скандалами та залишаються ворогами на все життя, а дехто може спокійно поговорити та залишитися у нормальних людських відносинах. Але який спосіб для розставання вважають українці. 

Відповіді були такими:

"Напевно, це просто зникнути й нічого не сказати. У мене такого не було, і я так не робила. А от найгуманнішим способом відшити чоловіка - сказати так, як є. Мені здається, це буде найгуманніше і найбільш чесно стосовно себе і свого вибору, і до партнера"

"Ой, з’їхати з квартири та нікого не попередити, тобто, партнера. Всяке буває в житті й ніхто не застрахований. Я так, робив, визнаю свою провину, але так сталося. А найгуманніший спосіб відшити дівчину, я думаю, краще одразу все сказати, що мені не актуально, зараз не той час"

"На мою думку, найгірше закінчити стосунки - це не сказати про це і закінчити зрадою, пропасти з життя людини не пояснивши нічого".

 

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