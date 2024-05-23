Наталя Холоденко назвала 11 фраз, які треба негайно прибрати зі свого життя

Наталя Холоденко - відома українська психологиня, яка має широку аудиторію, що прислухається до неї та любить оригінальний контент жінки. Вона назвала 11 фраз, яких нам всім варто позбутися, адже вони псують життя.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -допис Наталії.

Фрази яких треба позбутися зі свого життя від психолога Наталії Холоденко

Фраза 1

"Нічого собі". Лише вдумайтеся у цю фразу: "Ні-чо-го собі". Вона блокує добробут. Замініть її хоча б на "Вау" або "Круто".

Фраза 2

"Це дорого". Це словосполучення ніби підкреслює, що ви не гідні нічого дорогого. Краще замінити його на "Зараз у мене інші пріоритети".

Фраза 3

"Який жах". Слово "жах" навіює неприємні сни. Тож навіщо вам прокидатися від жаху?

Фраза 4

"Так завжди". Ця фраза "пророкує" суцільні невдачі.

Фраза 5

"Як усе набридло". Промовляючи ці слова, ви блокуєте нові можливості та відмовляєтеся від майбутнього.

Фраза 6

"Немає за що". Це ні що інше, як знецінювання власних дій. Краще замініть на "Рада допомогти".

Фраза 7

"Очі б мої не бачили". А чи замислювалися ви хоч раз над тим, що очі й справді можуть перестати бачити?

Фраза 8

"Добре, де нас немає". Це пряма відмова від радощів життя. Говоріть краще "Добре там, де я".

Фраза 9

"До смерті рада (втомилася)". Ці слова притягують негативну енергію. Тож краще сказати "Я дуже рада" чи "Я дуже втомилася".

Фраза 10

"У мене немає часу". Це ніби запускає процес старіння. Замініть на "Я знаходжу час на все, що мені важливо".

Фраза 11

"Спробую". Коли ви так говорите, це означає, що ви не впевнені у своїх можливостях та іншим людям важко на вас покластися. Краще скажіть "Зроблю максимум!".