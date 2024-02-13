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Українці можуть заздалегідь дізнатися маршрут для іспиту з водіння: як це зробити

Вівторок 13 лютого 2024 10:11
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Українці можуть заздалегідь дізнатися маршрут для іспиту з водіння: як це зробити Як дізнатися маршрут для іспиту з водіння (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні екзамен з водіння потребує ретельної підготовки, особливо його практична частина. З маршрутом, яким потрібно буде проїхати учневі, можна ознайомитися заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з присиланням на сайт Головного сервісного центру МВС.

Як отримати водійське посвідчення

Для навчання водінню до обов'язкових платежів входять: медкомісія, курс навчання в автошколі та іспит у МВС.

Щоб керувати автомобілем, потрібна медична довідка - без неї просто не допустять на іспит. Так у МВС дізнаються, чи має учень обмеження, які можуть перешкодити водінню.

Громадяни, які хочуть стати водіями, можуть вивчати теоретичний модуль, як в автошколі, так і самостійно.

Іспит з водіння складається з теоретичної та практичних частин. Кандидатам у водії слід довести, що вони здатні керувати транспортним засобом.

Підготовка до практичних іспитів

Для більш ефективної підготовки учні можуть ознайомитись з актуальним списком маршрутів на сайті Головного сервісного центру МВС.

Для цього потрібно вибрати область та місто, в якому проходитиме складання практичного іспиту з водіння, а також номер ТСЦ.

Кожен ТСЦ пропонує кілька маршрутів. Їх можна вивчити наперед, щоб краще підготуватися до практичної частини іспиту.

До того ж усі маршрути погоджено з військовими адміністраціями. Саме тому вони безпечні та адаптовані до умов війни в Україні.

Українці можуть заздалегідь дізнатися маршрут для іспиту з водіння: як це зробитиУкраїнці можуть заздалегідь дізнатися маршрут для іспиту з водіння: як це зробитиЯк підготуватись до практичного іспиту з водіння (скриншот)

Важливо пам'ятати, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше - це самостійно пройти навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Не шукайте незаконних шляхів отримання водійських документів. За це передбачено відповідальність частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України - штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Раніше ми повідомляли, що в Україні люди з інвалідністю тепер зможуть складати іспит на права на спецавто.

Також ми писали, що доставку посвідчень водія можна замовити у ще пʼять країн.

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