Українці можуть заздалегідь дізнатися маршрут для іспиту з водіння: як це зробити

В Україні екзамен з водіння потребує ретельної підготовки, особливо його практична частина. З маршрутом, яким потрібно буде проїхати учневі, можна ознайомитися заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з присиланням на сайт Головного сервісного центру МВС .

Як отримати водійське посвідчення

Для навчання водінню до обов'язкових платежів входять: медкомісія, курс навчання в автошколі та іспит у МВС.

Щоб керувати автомобілем, потрібна медична довідка - без неї просто не допустять на іспит. Так у МВС дізнаються, чи має учень обмеження, які можуть перешкодити водінню.

Громадяни, які хочуть стати водіями, можуть вивчати теоретичний модуль, як в автошколі, так і самостійно.

Іспит з водіння складається з теоретичної та практичних частин. Кандидатам у водії слід довести, що вони здатні керувати транспортним засобом.

Підготовка до практичних іспитів

Для більш ефективної підготовки учні можуть ознайомитись з актуальним списком маршрутів на сайті Головного сервісного центру МВС.

Для цього потрібно вибрати область та місто, в якому проходитиме складання практичного іспиту з водіння, а також номер ТСЦ.

Кожен ТСЦ пропонує кілька маршрутів. Їх можна вивчити наперед, щоб краще підготуватися до практичної частини іспиту.

До того ж усі маршрути погоджено з військовими адміністраціями. Саме тому вони безпечні та адаптовані до умов війни в Україні.

Як підготуватись до практичного іспиту з водіння (скриншот)

Важливо пам'ятати, що єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше - це самостійно пройти навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

Не шукайте незаконних шляхів отримання водійських документів. За це передбачено відповідальність частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу України - штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.