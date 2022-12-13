Українці не можуть зареєструватися у Twitter. Ось такий "сюрприз" від Ілона Маска

13 грудня українці не можуть зареєструватися у Twitter. Все через Ілона Маска, який напередодні анонсував "сюрприз для ботів".

В чому проблема і як так сталося, що абоненти українських мобільних операторів не можуть стати частиною соціальної мережі - читайте в нашому матеріалі далі.

Що сталося з Twitter

У вівторок українці почали скаржитися, що не можуть увійти в Twitter з використанням свого мобільного номера.

Річ у тім, що компанія перестала надсилати коди двофакторної авторизації.

Більше того, зареєструватися у соцмережі українці-абоненти операторів "Київстар", Vodafone та lifecell теж не можуть.

На дану проблему вже звернула увагу команда UNITED24.media - державного медіа, яке висвітлює правду про війну в Україні і російську агресію для усього світу.

"Привіт , Ілон Маск. С хоже, що український номер більше неможливий для підтвердження облікового запису Twitter і двофакторної автентифікації. України немає у вашому списку країн. Нам життєво важливо продовжувати показувати світу, що відбувається в нашій країні", - йдеться у зверненні до власника соцмережі.

Hey @elonmusk, it seems like it's no longer possible to have a Ukrainian number verify a Twitter account/two-factor authentication. Ukraine is not in your list of countries, see our screenshot.



It's vital for us to keep showing the world what's going on in our country. pic.twitter.com/XQl0PAQvYU — UNITED24.media (@United24media) December 13, 2022

Редакція Styler вирішила перевірити, чи дійсно проблема має масовий характер.

І ми пересвідчилися: з українським мобільним номером зареєструватися у соцмережі взагалі не можна.

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Тим часом російські номери залишаються у списку "правильних" і їх спокійно можна використовувати зараз для входу і реєстрації...

Чому це сталося?

Судячи з усього, збій у Twitter напряму пов'язаний з анонсованою Маском кілька днів тому "боротьбою з ботами".

11 грудня мільярдер попередив, що "ботів чекає сюрприз".

The bots are in for a surprise tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

І протягом кількох годин після цього твіта, компанія Маска заблокувала трафік приблизно 30 мобільних операторів по всьому світу. Найбільше постраждали від цієї дії країни азійсько-тихоокеанського регіону.

"Проект був частиною спроби Ілона Маска позбавити Twitter від спаму. Але замість того, щоб працювати над видаленням окремих правопорушників, компанія просто виявила мобільні мережі, пов’язані з великими спам-мережами в певних країнах, і заблокувала абонентів цих мереж, позбавивши їх змоги спочатку отримувати SMS-повідомлення від Twitter. А потім компанія повністю заблокувала трафік від цих операторів", - пише авторитетне видання Platformer, яке висвітлює новини з Кремнієвої долини.

Згодом компанія розблокувала більшість мобільних операторів і повідомила їм, що проблеми з обслуговуванням виникли через "зміни конфігурації маршрутизації".

Але як бачимо, до України інженери Twitter ще не дісталися, адже проблема залишається актуальною.

Але це ще не все

Цікаво, що не Twitter "напартачив" не лише з реєстрацією і двоетапною верифікацією користувачів.

Також юзери скаржаться й на інші аномалії у соціальній мережі. Зокрема, у декого самовільно змінилося місце розташування у профілі.

"Жертвою" став навіть офіційний акаунт МЗС Норвегії, а також профілі прем’єр-міністра і міністра закордонних справ цієї країни.

Так, акаунт норвезького міністерства раптово став адмініструватися... урядом Нігерії.

"Не зважаючи на наші чудові двосторонні відносини та близьке алфавітне сусідство з Нігерією, ми були б дуже вдячні, якби ви могли назвати нас Норвегією", - звернулися норвезькі урядовці до команди підтримки Twitter.

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Тим часом сам Ілон Маск жодним чином не коментує ситуацію, що склалася.

Зате ексцентричний бізнесмен публікує кумедні (як йому здається) меми.

Одначе, поки що виглядає так, ніби Маск "хоронить" не ботів, а компанію, яку він придбав нещодавно і якій багато хто пророкує крах з таким керівником, як Ілон...

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