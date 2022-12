Українці не можуть зареєструватися у Twitter. Ось такий "сюрприз" від Ілона Маска

У вівторок українці почали скаржитися, що не можуть увійти в Twitter з використанням свого мобільного номера.

Річ у тім, що компанія перестала надсилати коди двофакторної авторизації.

Більше того, зареєструватися у соцмережі українці-абоненти операторів "Київстар", Vodafone та lifecell теж не можуть.

На дану проблему вже звернула увагу команда UNITED24.media - державного медіа, яке висвітлює правду про війну в Україні і російську агресію для усього світу.

"Привіт , Ілон Маск. С хоже, що український номер більше неможливий для підтвердження облікового запису Twitter і двофакторної автентифікації. України немає у вашому списку країн. Нам життєво важливо продовжувати показувати світу, що відбувається в нашій країні", - йдеться у зверненні до власника соцмережі.

Hey @elonmusk, it seems like it's no longer possible to have a Ukrainian number verify a Twitter account/two-factor authentication. Ukraine is not in your list of countries, see our screenshot.



It's vital for us to keep showing the world what's going on in our country. pic.twitter.com/XQl0PAQvYU