Украинцы не могут зарегистрироваться в Twitter. Вот такой "сюрприз" от Илона Маска

13 декабря украинцы не могут зарегистрироваться в Twitter. Все из-за Илона Маска, который накануне анонсировал "сюрприз для ботов".

В чем проблема и как так произошло, что абоненты украинских мобильных операторов не могут стать частью социальной сети - читайте в нашем материале дальше.

Что произошло с Twitter

Во вторник украинцы начали жаловаться, что не могут войти в Twitter с использованием своего мобильного номера.

Дело в том, что компания перестала посылать коды двухфакторной авторизации.

Более того, зарегистрироваться в соцсети украинцы-абоненты операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell тоже не могут.

На данную проблему уже обратила внимание команда UNITED24.media - государственного медиа, освещающего правду о войне в Украине и российской агрессии для всего мира.

"Привет , Илон Маск. Похоже, что украинский номер больше невозможен для подтверждения аккаунта Twitter и двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран. Нам жизненно важно продолжать показывать миру, что происходит в нашей стране", - говорится в обращении к владельцу соцсети.

Hey @elonmusk , это может быть это не longer возможно, чтобы иметь украинский номер verify на Twitter account/two-factor authentication. Украина не является в вашем списке стран, смотрите на нас.



Это жизненно важно для нас, чтобы бросить показывая мир, который идет в нашей стране. pic.twitter.com/XQl0PAQvYU — UNITED24.media (@United24media) December 13, 2022

Редакция Styler решила проверить, действительно ли проблема носит массовый характер.

И мы убедились: с украинским мобильным номером зарегистрироваться в соцсети вообще нельзя.

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Между тем российские номера остаются в списке "правильных" и их спокойно можно использовать сейчас для входа и регистрации...

Почему это вышло?

Судя по всему, сбой в Twitter напрямую связан с анонсированной Маской несколько дней назад "борьбой с ботами".

11 декабря миллиардер предупредил, что "ботов ждет сюрприз".

Посуды являются для преследования tomorrow — Elon Musk (@elonmusk) December 11, 2022

И в течение нескольких часов после этого твита компания Маска заблокировала трафик примерно 30 мобильных операторов по всему миру. Больше всего пострадали от этого действия страны азиатско-тихоокеанского региона.

"Проект был частью попытки Илона Маска избавить Twitter от спама. Но вместо того, чтобы работать над удалением отдельных правонарушителей, компания просто обнаружила мобильные сети, связанные с большими спам-сетями в определенных странах, и заблокировала абонентов этих сетей, лишив их возможности сначала получать SMS-сообщения от Twitter. А затем компания полностью заблокировала трафик от этих операторов", - пишет авторитетное издание Platformer, освещающее новости из Кремниевой долины.

Впоследствии компания разблокировала большинство мобильных операторов и сообщила им, что проблемы с обслуживанием возникли из-за "изменений конфигурации маршрутизации".

Но как видим, в Украину инженеры Twitter еще не добрались, ведь проблема остается актуальной.

Но это еще не все

Интересно, что не Twitter "напортачил" не только с регистрацией и двухэтапной верификацией пользователей.

Также пользователи жалуются и на другие аномалии в социальной сети. В частности, у некоторых самовольно изменилось местоположение в профиле.

"Жертвой" стал даже официальный аккаунт МИД Норвегии, а также профили премьер-министра и министра иностранных дел этой страны.

Так, аккаунт норвежского министерства внезапно стал администрироваться... правительством Нигерии.

"Несмотря на наши замечательные двусторонние отношения и близкое алфавитное соседство с Нигерией, мы были бы очень благодарны, если бы вы могли назвать нас Норвегией", - обратились норвежские члены правительства к команде поддержки Twitter.

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Между тем сам Илон Маск никоим образом не комментирует сложившуюся ситуацию.

Зато эксцентричный бизнесмен публикует забавные (как ему кажется) мемы.

Однако пока выглядит так, будто Маск "хоронит" не ботов, а компанию, которую он приобрел недавно и которой многие предсказывают крах с таким руководителем, как Илон...

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