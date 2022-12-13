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Украинцы не могут зарегистрироваться в Twitter. Вот такой "сюрприз" от Илона Маска

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Вторник 13 декабря 2022 16:20
Украинцы не могут зарегистрироваться в Twitter. Вот такой "сюрприз" от Илона Маска Илон Маск сломал Twitter (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

13 декабря украинцы не могут зарегистрироваться в Twitter. Все из-за Илона Маска, который накануне анонсировал "сюрприз для ботов".

В чем проблема и как так произошло, что абоненты украинских мобильных операторов не могут стать частью социальной сети - читайте в нашем материале дальше.

Что произошло с Twitter

Во вторник украинцы начали жаловаться, что не могут войти в Twitter с использованием своего мобильного номера.

Дело в том, что компания перестала посылать коды двухфакторной авторизации.

Более того, зарегистрироваться в соцсети украинцы-абоненты операторов "Киевстар", Vodafone и lifecell тоже не могут.

На данную проблему уже обратила внимание команда UNITED24.media - государственного медиа, освещающего правду о войне в Украине и российской агрессии для всего мира.

"Привет, Илон Маск. Похоже, что украинский номер больше невозможен для подтверждения аккаунта Twitter и двухфакторной аутентификации. Украины нет в вашем списке стран. Нам жизненно важно продолжать показывать миру, что происходит в нашей стране", - говорится в обращении к владельцу соцсети.

Редакция Styler решила проверить, действительно ли проблема носит массовый характер.

И мы убедились: с украинским мобильным номером зарегистрироваться в соцсети вообще нельзя.

Украинцы не могут зарегистрироваться в Twitter. Вот такой &quot;сюрприз&quot; от Илона Маска

Скриншот

Между тем российские номера остаются в списке "правильных" и их спокойно можно использовать сейчас для входа и регистрации...

Почему это вышло?

Судя по всему, сбой в Twitter напрямую связан с анонсированной Маской несколько дней назад "борьбой с ботами".

11 декабря миллиардер предупредил, что "ботов ждет сюрприз".

И в течение нескольких часов после этого твита компания Маска заблокировала трафик примерно 30 мобильных операторов по всему миру. Больше всего пострадали от этого действия страны азиатско-тихоокеанского региона.

"Проект был частью попытки Илона Маска избавить Twitter от спама. Но вместо того, чтобы работать над удалением отдельных правонарушителей, компания просто обнаружила мобильные сети, связанные с большими спам-сетями в определенных странах, и заблокировала абонентов этих сетей, лишив их возможности сначала получать SMS-сообщения от Twitter. А затем компания полностью заблокировала трафик от этих операторов", - пишет авторитетное издание Platformer, освещающее новости из Кремниевой долины.

Впоследствии компания разблокировала большинство мобильных операторов и сообщила им, что проблемы с обслуживанием возникли из-за "изменений конфигурации маршрутизации".

Но как видим, в Украину инженеры Twitter еще не добрались, ведь проблема остается актуальной.

Но это еще не все

Интересно, что не Twitter "напортачил" не только с регистрацией и двухэтапной верификацией пользователей.

Также пользователи жалуются и на другие аномалии в социальной сети. В частности, у некоторых самовольно изменилось местоположение в профиле.

"Жертвой" стал даже официальный аккаунт МИД Норвегии, а также профили премьер-министра и министра иностранных дел этой страны.

Так, аккаунт норвежского министерства внезапно стал администрироваться... правительством Нигерии.

"Несмотря на наши замечательные двусторонние отношения и близкое алфавитное соседство с Нигерией, мы были бы очень благодарны, если бы вы могли назвать нас Норвегией", - обратились норвежские члены правительства к команде поддержки Twitter.

Украинцы не могут зарегистрироваться в Twitter. Вот такой &quot;сюрприз&quot; от Илона Маска

Скриншот

Между тем сам Илон Маск никоим образом не комментирует сложившуюся ситуацию.

Зато эксцентричный бизнесмен публикует забавные (как ему кажется) мемы.

Однако пока выглядит так, будто Маск "хоронит" не ботов, а компанию, которую он приобрел недавно и которой многие предсказывают крах с таким руководителем, как Илон...

Украинцы не могут зарегистрироваться в Twitter. Вот такой &quot;сюрприз&quot; от Илона Маска

Скриншот

Ранее мы писали, что Маск планирует взяться за предел на символы в твитах .

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