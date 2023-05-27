Українці можуть отримувати виплати на догляд за пенсіонерами: як це зробити

Якщо громадянин України доглядає за людиною літнього віку, і це не є його роботою, то може розраховувати на соціальні виплати від держави. Проте для цього потрібно зібрати пакет документів.
Про це йдеться у постанові №859 Кабінету Міністрів України.
Насамперед зазначимо, що минулого року уряд вніс зміни до цієї постанови. Відповідно до неї тепер людина, яка доглядає за пенсіонером, повинна:
Для того, щоб отримувати виплати, потрібно надати такий пакет документів:
Вона буде залежати від доходів отримувача та визначатися індивідуально для кожного випадку.
Суму допомоги будуть вираховувати як різницю між прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць (сьогодні це 2 589 гривень) та середньомісячним сукупним доходом за останні пів року особи, яка надає послуги з догляду.
Раніше ми розповідали, чи можна в Україні вийти на пенсію в 54 роки.
Читайте також, хто з пенсіонерів може взагалі не платити за "комуналку".