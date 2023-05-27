Украинцы могут получать выплаты по уходу за пенсионерами: как это сделать

Если гражданин Украины ухаживает за человеком пожилого возраста, и это не его работа, то может рассчитывать на социальные выплаты от государства. Однако для этого необходимо собрать пакет документов.
Об этом говорится в постановлении №859 Кабинета Министров Украины.
В первую очередь отметим, что в прошлом году правительство внесло изменения в это постановление. Согласно ему теперь человек, который ухаживает за пенсионером, должен:
Для того чтобы получать выплаты, нужно предоставить следующий пакет документов:
Она будет зависеть от дохода получателя и определяться индивидуально для каждого случая.
Сумму пособия будут вычислять как разницу между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц (сегодня это 2 589 гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние полгода лица, оказывающего услуги по уходу.
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