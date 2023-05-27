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Українці можуть отримувати виплати на догляд за пенсіонерами: як це зробити

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Україна, Субота 27 травня 2023 09:02
Українці можуть отримувати виплати на догляд за пенсіонерами: як це зробити Як отримати виплати на догляд за пенсіонером (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Якщо громадянин України доглядає за людиною літнього віку, і це не є його роботою, то може розраховувати на соціальні виплати від держави. Проте для цього потрібно зібрати пакет документів.

Про це йдеться у постанові №859 Кабінету Міністрів України.

Хто може розраховувати на державну допомогу

Насамперед зазначимо, що минулого року уряд вніс зміни до цієї постанови. Відповідно до неї тепер людина, яка доглядає за пенсіонером, повинна:

  • мати родинні зв'язки з тим, кого доглядає
  • проживати з особою, якій надає догляд, бути пов'язаною з нею спільним побутом, а також мати взаємні права з обов'язками

Які документи потрібні для оформлення

Для того, щоб отримувати виплати, потрібно надати такий пакет документів:

  • паспорт заявника та того, хто потребує соцпослуг (разом із заявою)
  • ідентифікаційний код (обох)
  • заяву про згоду на надання соцпослуги
  • заяву про згоду отримувати соцпослуги
  • декларацію про доходи та майновий стан (заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена родини за попередні пів року)
  • довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією (для людей з інвалідністю)
  • висновок лікарської комісії медзакладу про необхідність у догляді за такими громадянами внаслідок когнітивних порушень
  • висновок лікарської комісії про необхідність у догляді за невиліковно хворими громадянами, якщо через порушення функцій організму не можуть обслуговувати себе, пересуватися

Скільки становить сума виплат

Вона буде залежати від доходів отримувача та визначатися індивідуально для кожного випадку.

Суму допомоги будуть вираховувати як різницю між прожитковим мінімумом на одну особу з розрахунку на місяць (сьогодні це 2 589 гривень) та середньомісячним сукупним доходом за останні пів року особи, яка надає послуги з догляду.

Раніше ми розповідали, чи можна в Україні вийти на пенсію в 54 роки.

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Міністерство соціальної політики пенсії в Україні