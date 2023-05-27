Украинцы могут получать выплаты по уходу за пенсионерами: как это сделать
Если гражданин Украины ухаживает за человеком пожилого возраста, и это не его работа, то может рассчитывать на социальные выплаты от государства. Однако для этого необходимо собрать пакет документов.
Об этом говорится в постановлении №859 Кабинета Министров Украины.
Кто может рассчитывать на государственную помощь
В первую очередь отметим, что в прошлом году правительство внесло изменения в это постановление. Согласно ему теперь человек, который ухаживает за пенсионером, должен:
- иметь родственные связи с тем, за кого ухаживает
- проживать с лицом, которому предоставляет уход, быть связанным с ним общим бытом, а также иметь взаимные права с обязанностями
Какие документы нужны для оформления
Для того чтобы получать выплаты, нужно предоставить следующий пакет документов:
- паспорт заявителя и нуждающегося в соцуслугах (вместе с заявлением)
- идентификационный код (обоих)
- заявление о согласии на предоставление соцуслуги
- заявление о согласии получать соцуслуги
- декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполненная на основании справок о доходах каждого члена семьи за предыдущие полгода)
- справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (для людей с инвалидностью)
- заключение врачебной комиссии медучреждения о необходимости ухода за такими гражданами в результате когнитивных нарушений
- заключение врачебной комиссии о необходимости ухода за неизлечимо больными гражданами, если из-за нарушения функций организма не могут обслуживать себя, передвигаться
Сколько составляет сумма выплат
Она будет зависеть от дохода получателя и определяться индивидуально для каждого случая.
Сумму пособия будут вычислять как разницу между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц (сегодня это 2 589 гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние полгода лица, оказывающего услуги по уходу.
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