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Украинцы могут получать выплаты по уходу за пенсионерами: как это сделать

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Украина, Суббота 27 мая 2023 09:02
Украинцы могут получать выплаты по уходу за пенсионерами: как это сделать Как получить выплаты по уходу за пенсионером (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Если гражданин Украины ухаживает за человеком пожилого возраста, и это не его работа, то может рассчитывать на социальные выплаты от государства. Однако для этого необходимо собрать пакет документов.

Об этом говорится в постановлении №859 Кабинета Министров Украины.

Кто может рассчитывать на государственную помощь

В первую очередь отметим, что в прошлом году правительство внесло изменения в это постановление. Согласно ему теперь человек, который ухаживает за пенсионером, должен:

  • иметь родственные связи с тем, за кого ухаживает
  • проживать с лицом, которому предоставляет уход, быть связанным с ним общим бытом, а также иметь взаимные права с обязанностями

Какие документы нужны для оформления

Для того чтобы получать выплаты, нужно предоставить следующий пакет документов:

  • паспорт заявителя и нуждающегося в соцуслугах (вместе с заявлением)
  • идентификационный код (обоих)
  • заявление о согласии на предоставление соцуслуги
  • заявление о согласии получать соцуслуги
  • декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполненная на основании справок о доходах каждого члена семьи за предыдущие полгода)
  • справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (для людей с инвалидностью)
  • заключение врачебной комиссии медучреждения о необходимости ухода за такими гражданами в результате когнитивных нарушений
  • заключение врачебной комиссии о необходимости ухода за неизлечимо больными гражданами, если из-за нарушения функций организма не могут обслуживать себя, передвигаться

Сколько составляет сумма выплат

Она будет зависеть от дохода получателя и определяться индивидуально для каждого случая.

Сумму пособия будут вычислять как разницу между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц (сегодня это 2 589 гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние полгода лица, оказывающего услуги по уходу.

Раньше мы рассказывали, можно ли в Украине выйти на пенсию в 54 года.

Читайте также, кто из пенсионеров может вообще не платить за "коммуналку".

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Министерство социальной политики пенсії в Україні