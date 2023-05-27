Украинцы могут получать выплаты по уходу за пенсионерами: как это сделать

Если гражданин Украины ухаживает за человеком пожилого возраста, и это не его работа, то может рассчитывать на социальные выплаты от государства. Однако для этого необходимо собрать пакет документов.

Об этом говорится в постановлении №859 Кабинета Министров Украины.

Кто может рассчитывать на государственную помощь

В первую очередь отметим, что в прошлом году правительство внесло изменения в это постановление. Согласно ему теперь человек, который ухаживает за пенсионером, должен:

иметь родственные связи с тем, за кого ухаживает

проживать с лицом, которому предоставляет уход, быть связанным с ним общим бытом, а также иметь взаимные права с обязанностями

Какие документы нужны для оформления

Для того чтобы получать выплаты, нужно предоставить следующий пакет документов:

паспорт заявителя и нуждающегося в соцуслугах (вместе с заявлением)

идентификационный код (обоих)

заявление о согласии на предоставление соцуслуги

заявление о согласии получать соцуслуги

декларацию о доходах и имущественном состоянии (заполненная на основании справок о доходах каждого члена семьи за предыдущие полгода)

справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (для людей с инвалидностью)

заключение врачебной комиссии медучреждения о необходимости ухода за такими гражданами в результате когнитивных нарушений

заключение врачебной комиссии о необходимости ухода за неизлечимо больными гражданами, если из-за нарушения функций организма не могут обслуживать себя, передвигаться

Сколько составляет сумма выплат

Она будет зависеть от дохода получателя и определяться индивидуально для каждого случая.

Сумму пособия будут вычислять как разницу между прожиточным минимумом на одного человека в расчете на месяц (сегодня это 2 589 гривен) и среднемесячным совокупным доходом за последние полгода лица, оказывающего услуги по уходу.