Українці можуть отримувати пільги на оплату за холодну воду: від чого це залежить

Фото: у Пенсійному фонді розповіли про пільги на оплату за воду (freepik.com)

В Україні громадяни можуть отримувати пільги на оплату послуг водопостачання та водовідведення при дотриманні певних соціальних норм згідно з постановою уряду щодо встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування.

Про це повідомили на сайті Пенсійного фонду України.

У відомстві пояснили, від чого залежить надання таких пільг на оплату за холодну воду, і до чого тут - наявність гарячої. Яких соціальних норм слід дотримуватись: послуга з централізованого постачання холодної води: 2 кубометри холодної води на 1 особу на місяць;

послуга з централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води: 3,6 кубометра х.в. на 1 особу на місяць;

послуга із централізованого постачання холодної води у разі відсутності постачання гарячої більш ніж на 14 діб: 3,6 кубометра х.в. на 1 особу на місяць;

послуга з централізованого водовідведення: 3,6 кубометра на 1 особу на місяць;

у разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за відсутності централізованого водопостачання та вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот: 3,6 кубометра на 1 особу на місяць;

послуга з централізованого постачання гарячої води: 1,6 кубометра гарячої води на 1 особу на місяць.