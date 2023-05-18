Українці не можуть отримати виплати за пошкоджене житло: в чому причина

На сьогодні у 2/3 подавачів заяв житло не зареєстроване в ДРРП. Розв'язати проблему з отриманням виплат за пошкоджене житло можна двома способами.

Офлайн

Спочатку потрібно звернутися до державного реєстратора при органі місцевого самоврядування у вашій громаді (перелік суб’єктів, які в умовах воєнного стану проводять державну реєстрацію, доступний за посиланням).

Після цього він внесе ваші дані в Реєстр, якщо це не було зроблено раніше.

Якщо немає даних про нерухомість в реєстрі чи в архіві, буде направлено запит до БТІ (бюро технічної інвентаризації) для підтвердження права власності.

Перелік документів, з яким потрібно звернутися до реєстратора:

паспорт

картка платника податків

правовстановлюючі документи, тобто свідоцтво про право власності, видане нотаріусом або свідоцтво про право на спадщину

свідоцтво про придбання майна або їхні копії

Якщо відсутня частина правовстановлюючих документів

Якщо правовстановлюючі документи у вас в наявності частково, ви можете звернутися до нотаріуса або державного реєстратора для їх відновлення в повному обсязі.

Якщо немає жодних документів, право власності буде визначатися у судовому порядку.

Онлайн

Подати заяву на держреєстрацію прав на нерухоме майно, що з'явилося до 2013 року, можна на порталі "Дія".

Для цього на порталі треба обрати послугу "Державна реєстрація прав на нерухоме майно" та "Подати заяву".

Для цього потрібно

заповнити онлайн-форму на отримання послуги

завантажити необхідні документи у форматі PDF або JPEG, що містять відомості про права на житло до 1 січня 2013 року,

перевірити сформовану заяву та поставити електронний підпис

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина на порталі "Дія".

Важливо! Виплати лише можуть отримати ті люди, чиї будинки потребують косметичного ремонту, тобто придатні для життя.